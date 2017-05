Bordalás se expone a una dura sanción por su expulsión en Sevilla

Getafe , 13 may .- El partido frente al Sevilla Atlético, aparte de la derrota en el Sánchez Pizjuán, dejó un parte muy negativo para el Getafe, que acabó con tres expulsados, entre ellos el técnico José Bordalás, que se expone a una dura sanción del Comité de Competición por lo reflejado en el acta.

Cuadra Fernández, colegiado del comité balear que dirigió el encuentro, expulsó al técnico alicantino en el minuto 89 y reflejó en el acta el motivo.

"Por protestar una decisión mía gritando con los brazos en alto y posteriormente girarse hacia el público con gestos desafiantes. Una vez expulsado se dirigió hacia el cuarto árbitro en actitud amenazante, teniendo que ser sujetado por miembros de su equipo", redactó el colegiado en el acta.

En la rueda de prensa, Bordalás explicó la acción desde su punto de vista: "Me ha enfadado la expulsión. Únicamente iba a preguntarle al cuarto por qué me habían expulsado. Hubo dos faltas seguidas que quedaron en eso cuando nosotros estábamos buscando el empate y nos paraban a faltas. Una y otra. Me he quejado de eso y me han expulsado", declaró el técnico azulón.

Bordalás, que ya fue expulsado en febrero de este año frente al Reus y fue sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición, podría no sentarse en el banquillo en los últimos cuatro encuentros del campeonato liguero si se repite la sanción.

Otro integrante del cuerpo técnico, el preparador físico Javier Vidal, también fue expulsado a los 72 minutos por el siguiente motivo: "encararse con el árbitro asistente gritándole: ¡no es fuera de juego, baja la bandera joder!".

Por último, el centrocampista argelino Mehdi Lacen, a los 89 minutos, fue expulsado por "dar un cabezazo a un contrario estando el juego detenido, sin causar lesión aparente".

El Getafe es tercero de la clasificación con 61 puntos, está en puestos de promoción y aspira a pelear por el ascenso a Primera.