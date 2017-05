El Betis, obligado a ganar en Málaga y a esperar que no lo haga el Zaragoza

Sevilla, 13 may (EFE).- El Real Betis Energía Plus afronta la última jornada de la fase regular con la obligación de ganar en Málaga y que no lo haga el Tecnyconta Zaragoza como local ante el Movistar Estudiantes, ya que todo lo que no sea eso derivará en el descenso del equipo sevillano de la Liga Endesa.

El pasado miércoles, en la penúltima jornada, la formación andaluza cumplió con los requisitos -ganarle al MoraBanc Andorra y que no lo hiciera el Tecnyconta en Manresa- y alimentó la ilusión de eludir la pérdida de categoría.

Ahora llega la siguiente y definitiva prueba para evitar el primer descenso en el año que se cumple el 30 aniversario de su fundación y tras veintiocho temporadas seguidas en la ACB.

Alejandro Martínez, sustituto en el banquillo del croata Zan Tabak, sufrió derrotas en sus primeros cuatro partidos y a la quinta logró la vencida, pero ya no depende de sus resultados para el descenso deportivo.

El Betis Energía Plus se presenta en Málaga ante un rival que no le dará facilidades, pues también tiene en juego asegurarse quedar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie en la fase por el título.

A esta situación llega el conjunto sevillano después de encadenar siete derrotas desde que el pasado 19 de marzo ganara en Fuenlabrada, racha que rompió el miércoles en el Palacio San Pablo ante el MoraBanc Andorra (76-59).

Alejandro Martínez ha advertido de la dificultad de vencer en Málaga porque el "Unicaja puede ser tercero si gana", mientras que si no se jugase nada, "encararía el partido de otra manera", pero ha insistido en que los béticos están "tan concienciados para el domingo como ante Andorra" en la penúltima jornada.

"En el partido de Zaragoza no puedo entrar, es algo que no puedo controlar. Tenemos que ganar y esperar el resultado del otro partido. Igual ocurrió el pasado miércoles. Entre todos podemos crear el clima adecuado para ganar", ha destacado.

El pívot Juanjo Triguero, uno de los capitanes de la plantilla, también ha asegurado que el domingo deben "hacer un partido perfecto para vencer" y que lleva "muchos años en el deporte" y ha "visto cosas incluso más difíciles", en alusión a la victoria en Málaga y que el Tecnyconta Zaragoza pierda en su cancha ante el Estudiantes.

La expedición hispalense pernoctará este sábado en Málaga, a donde viaja con todos los integrantes de la plantilla, incluido el esloveno Bostjan Nachbar, que sigue lesionado, y los dos jugadores descartados para este partido, el base canadiense Kenny Chery y el escolta mallorquín Tomeu Rigo.