Vettel: "No he terminado contento"

Montmeló , 12 may .- Tras conseguir el cuarto mejor tiempo en el primer día de ensayos del GP de España de F1, el piloto de Ferrari Sebastian Vettel no terminó satisfecho de su actuación, si bien precisó que su monoplaza fue "rápido" en el circuito de Barcelona-Catalunya.

El alemán, líder del campeonato, no solo terminó por detrás de su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen, sino que quedó a algo menos medio segundo del mejor tiempo de los entrenamientos firmado por el británico Lewis Hamilton (Mercedes), su más inmediato rival en la clasificación general.

"No estoy contento. Ha sido muy difícil encontrar el ritmo. Se debió más a mí que al coche. Pero por lo menos he podido comprobar que el coche es rápido, por lo que no estoy preocupado, simplemente que no estoy contento con mi actuación", apuntó el alemán tras la primera jornada de entrenamientos.

En Montmeló, primera carrera europea del calendario, muchos son las escuderías que preparan actualizaciones técnicas. En este sentido, Vettel se mostró satisfecho del rendimiento de su bólido.

"No sé qué mejoras lleva cada coche, pero lo que realmente importante es qué equipo ha realizado las mejores", puntualizó Vettel, quien confía en mejorar su rendimiento en la jornada de calificación que se disputará mañana en Montmeló.