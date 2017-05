TPIY descarta la liberación provisional de Mladic por motivos de salud

Bruselas, 12 may (EFE).- El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) descartó hoy liberar de forma provisional al exgeneral serbobosnio Ratko Mladic por motivos de salud debido a que no puede garantizar que regrese a la corte una vez sea tratado de su enfermedad en Rusia.

Los jueces del TPIY recordaron que Mladic ya sufrió problemas de salud durante los dieciséis años en los que permaneció oculto para evitar la Justicia y recalcaron que entonces sus enfermedades no le impidieron vivir como un "fugitivo".

Además, subrayaron que el exgeneral no se entregó voluntariamente al TPIY, por lo que han preferido no permitirle viajar a Rusia, donde pretendía recibir tratamiento médico por un mal que la corte no reveló.

Los jueces también aseguraron que los abogados de Mladic no han podido convencerles de que su cliente esté recibiendo cuidados médicos "inadecuados" en su unidad de detención.

Igualmente, afirmaron que su estado de salud le permite seguir detenido.

Mladic está acusado de cometer genocidio, así como crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Su caso es el último a cargo del TPIY, corte creada en 1993 por la ONU para procesar a los responsables de las guerras de Yugoslavia.

Ese conflicto, que duró gran parte de la década de los noventa, costó la vida a más de 100.000 personas, provocó cientos de miles de desplazados y concluyó con la desintegración de Yugoslavia.