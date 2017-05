Toto Wolff: "No hacemos nada para Honda. No creo que McLaren cambie de motor"

Montmeló , 12 may .- El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha asegurado que la compañía alemana no está ayudando ni colaborando con McLaren ni con Honda, y cree que la escudería inglesa no cambiará de suministrador de motores.

En la conferencia de prensa de los responsables de los equipos en el GP de España de F1, se le ha preguntado a Wolff qué tenía que decir acerca de los rumores acerca de que Mercedes está ayudando a Honda, y se la limitado a decir que él "no quiere contribuir a los rumores".

A la siguiente, se le ha preguntado si de cara a la temporada que viene Fernando Alonso es uno de los pilotos que encajaría en su escudería, a lo que Woff ha sonreído y se ha negado a responder, aunque sí que ha hablado de su rival.

"Honda es una gran compañía, y de mucho éxito. No tengo ninguna duda de que volverán a estar donde piensen que pueden llegar. Por eso, no creo que (McLaren) vaya a cambiar a motores Mercedes", ha asegurado.

Del momento de su escudería, con los mejores tiempos en las dos tandas de hoy, Wolff ha admitido que está contento "con las dos sesiones", gracias a las actualizaciones que se han instalado en los coches.

Ha argumentado que uno de los principales problemas con los que se están topando los equipos esta temporadas es encontrar una buena relación "entre el chasis, las suspensiones y los neumáticos", al destacar que este es el campo que más trabajo está dando a todas las escuderías.

"A veces aparecen problemas en estos componentes según la puesta a punto que se utilice", ha admitido, incluso con contratiempos externos "como el viento".

Por otro lado, el responsable de Mercedes ha aplaudido que Fernando Alonso participe en las 500 Millas de Indianápolis "porque será una gran oportunidad para él y para crear buenas noticias alrededor del equipo".