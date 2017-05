Simona Halep: "Queda mucho para pensar en Roland Garros"

Madrid, 12 may (EFE).- La tenista rumana Simona Halep, que se ha clasificado para la final del torneo de Madrid aseguró que "queda mucho para pensar en Roland Garros" y que sólo quiere "pensar en la final de mañana"

"No siento que este resultado me haga ser favorita en Roland Garros. Allí trataré de hacerlo lo mejor posible. Si gano mañana pensaré que también puedo ganar partidos allí, pero nada más", reconoció

Además, ha vuelto a recalcar que en Madrid se siente "como en casa" y "muy apoyada". "Lo he dicho muchas veces. Aquí todo está muy bien, las pistas están muy bien, la altitud creo que ayuda bastante a mi juego y la gente me apoya mucho. Además, hay muchos aficionados rumanos que también me ayudan", ha explicado Halep.

Sobre el hecho de jugar su tercera final en estas pistas, se ha mostrado realmente satisfecha. "Soy la primera jugadora que consigue llegar a tres finales aquí. Me siento muy bien. Ha sido un comienzo de año complicado y estoy muy orgullosa de haber llegado hasta la final", comentó la jugadora rumana.

Respecto al encuentro de hoy, ha reconocido que "estaba muy nerviosa al principio". "He jugado contra una rival con la que es muy complicado jugar. Me costaba respirar, no cogía ritmo. Pero ahora estoy bastante bien. No quiero volver a pensar en eso", bromeó Simona Halep.

También habló sobre el bajón al inicio del segundo set. "He cambiado un poco el estilo. He intentado jugar más plano y no he sido capaz de ganar esos puntos. Mi entrenador me ha ayudado cuando ha venido a pista. A partir de ahí he golpeado la bola más alta y la cosa ha funcionado. Los últimos juegos no han sido fáciles, pero he podido terminar en dos sets", reflexionó la actual campeona del torneo.

Sobre si sentía más presión por ser la defensora del título, dijo: "No he pensado en que venía a defender muchos puntos. He venido relajada, sin presión. No quiero pensar en nada más, solo quiero mantenerme como estoy y pensar en lo que está pasando en la pista en cada punto".

También se ha referido a la presencia de Illie Nastase, después de la polémica surgida en la Copa Federación, y la de Nadia Comanecci en Madrid estos días. "Illie siempre me está apoyando. Es una persona relajada y yo estoy encantada de que esté aquí. Y lo mismo en el caso de Nadia".

Sobre la final de mañana, ha explicado que no tiene ninguna preferencia sobre su rival, que será o la rusa Svetlanza Kuznetsova o la francesa Kristina Mladenovic. "Da igual contra quien juegue. Las dos están jugando muy bien y llegan con mucha confianza. Yo solamente trataré de hacer mi juego, plantarles cara y nada más. No espero nada en particular", comentó.

Respecto al propietario del torneo, también ha bromeando diciendo que siempre se siente apoyada por él, "aunque no es fácil que te felicite", finalizó entre risas.