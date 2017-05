La selección española afronta con "ilusión" el Europeo de la República Checa

Madrid, 12 may (EFE).- La selección española femenina de baloncesto inició este viernes con su presentación oficial en Madrid el camino hacía el Europeo de la República Checa (16-25 de junio), para el que las jugadoras destacaron la "ilusión" que existe en el grupo por volver a conseguir una medalla que ya lograron en los dos anteriores campeonatos continentales.

La base del grupo preseleccionado por Lucas Mondelo es el de los Juegos de Río. Al grupo se incorpora Sancho Lyttle, tras la lesión que le apartó del equipo el verano pasado, y debutarán Beatriz Sánchez, que ha protagonizado un gran año en el Star Center-Uni Ferrol, y la joven María Conde, compañera hasta este año de Leticia Romero en la Universidad de Florida State.

Las 16 jugadoras preseleccionadas son Laia Palau (USK Praga), Silvia Domínguez, Laura Gil y Laura Quevedo (Perfumerías Avenida), Leticia Romero y María Conde (Florida State), Alba Torrens y Sancho Little(UMMC Ekaterinburg), Anna Cruz (Dinamo Kursk), Marta Xargay (USK Praga), Leonor Rodríguez (Spar Citylift Girona), Georgina Bahi y Belén Arrojo (Cadi La Seu), Lucila Pascua (Mann Filter), Laura Nicholls (Ragusa) y Beatriz Sánchez (Star Center Uni Ferrol).

"Empezamos siempre de cero. No somos una selección, somos un equipo y ese es el gran secreto. Hacemos que lo que parece difícil parezca fácil. Somos muy ambiciosos desde la humildad y respeto a los rivales y eso nos ayuda mucho a luchar por lo que hacemos. Somos un grupo de trabajo en el que todos aportan para sumar", dijo el seleccionador Lucas Mondelo.

Anna Cruz, una de las jugadoras más determinantes de España en los últimos campeonatos, destacó la "ilusión que siempre hace jugar con la selección, al ser como una familia el grupo que forman".

"Siempre en cada campeonato estamos con la misma ilusión. Este año es igual, empezamos de cero para empezar al cien por cien el campeonato y vamos a darlo todo para luego soñar", dijo Alba Torrens.

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, aseguró que la selección femenina le tiene "ganado".

"Es un equipo del que todos estamos muy orgullosos. Tienen talento, ilusión, compromiso y valores. Son virtudes que el seleccionador sabe explotar al máximo de posibilidades", apuntó Garbajosa, que reiteró el compromiso de la federación con el deporte femenino.

"Queremos potenciar e impulsar el baloncesto femenino y apostar por las Ligas para ponerla en el sitio donde se merecen y también el Mundial de España 2018. Queremos que sirva como referente en organizaciones de campeonatos y dé el impulso definitivo", confesó Garbajosa.

José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), recordó la "grandeza" del baloncesto español con los tres podios logrados en los Juegos de Río por las selecciones masculina, femenina y de silla de ruedas.

"Lo que me ha enseñado este deporte es a no rendirme nunca y no tirar nunca la toalla. Muchas empresas tienen que tomar nota", destacó Lete, durante la presentación en la sede de Endesa.

Borja Prado, presidente de Endesa, mostró el "orgullo por sentir que su empresa es parte del baloncesto y por todos los valores que el deporte traslada a la compañía".

La selección realizará una concentración en la localidad gaditana de San Fernando del 14 al 23 de mayo, período en el que jugarán amistosos contra Polonia y China.

Posteriormente, la selección jugará otros dos encuentros en España frente a Canadá y Japón y entre el 1 y el 3 de junio jugará en Bélgica sendos amistosos contra la selección belga.

Los últimos encuentros de preparación serán el 10 y 11 de junio frente a Italia y Francia en el país galo.

En los dos últimos Campeonatos de Europa, la selección española de baloncesto femenino se ha colgado la medalla de bronce (2015) y la de oro (2013). Además, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016) logró la plata.