El Rocasa podría ser el juez de la Liga en su encuentro ante el Bera Bera

Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).- La Liga Loterías podría decidirse en el encuentro que enfrentará este sábado (18.30, hora local) al Rocasa Gran Canaria y al Super Amara Bera Bera donostiarra, pues una victoria de las pupilas de Antonio Moreno facilitaría la conquista del título al Atlético Guardés gallego.

Grancanarias y vascas reeditarán sobre la remozada superficie del pabellón teldense Antonio Moreno, de Las Remudas, la final de la reciente Copa de la Reina, que se decantó a favor de las isleñas tras igualar el marcador en la segunda parte y vencer por un gol en el periodo de prórroga.

Moreno prevé otro encuentro de "extrema igualdad" y está convencido de que sus jugadoras se entregarán al "máximo" a pesar de que tengan la tercera plaza liguera garantizada y no puedan aspirar a mejorarla.

Será uno de los últimos partidos en los que entrenador grancanario dispondrá de María Luján y Almudena Rodríguez, dos de los baluartes de su conjunto, quienes proseguirán su carrera deportiva la próxima temporada en otros equipos, lo que ha obligado al club teldense a fichar a la argentina Manuela Pizzo y la croata Slavica Schuster.

Por su parte, la entrenadora del conjunto donostiarra, Montse Puche, ha dicho en declaraciones recogidas la web de su equipo que deben ir "partido a partido" y que el de Gran Canaria "es el más importante al ser el más inminente", además de que es "consciente" de que se trata de un encuentro "vital y muy difícil".

"No lo tomamos como una revancha, porque la Copa es diferente", subraya la entrenadora, quien reconoce que no se fía del Rocasa pese a que las grancanarias no se jueguen nada, pues es sabedora de "la gran calidad" que posee el conjunto isleño.