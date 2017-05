Regiones UE rechazan condicionar los fondos estructurales a otras políticas

Bruselas, 12 may (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), Michael Schneider, defendió hoy que el reparto de los fondos estructurales europeos no se vea condicionado por circunstancias nacionales, como el no cumplimiento de los compromisos presupuestarios con Bruselas.

En un encuentro con periodistas, el político alemán se mostró en contra de que las decisiones de los gobiernos nacionales sobre sus presupuestos tengan "consecuencias negativas" en la asignación de fondos de cohesión a cada Estado miembro.

"El resultado (de establecer condiciones) sería un castigo a las regiones europeas por decisiones que ellas no pueden influir", alertó Schneider.

España logró el pasado mes de noviembre eludir una congelación de estos fondos tras incumplir sus compromisos de reducción del déficit con Bruselas, una de las "condicionalidades" que el alemán del grupo popular quiere eliminar a partir de 2020.

Schneider abogó por una revisión de este tipo de "castigos" por las circunstancias macroeconómicas y rechazó también que las decisiones nacionales en materia de acogida de refugiados tengan un impacto en estas asignaciones.

"Abrir la puerta de las condicionalidades es abrir la caja de Pandora", insistió el alemán, que agregó que "una amplia mayoría" del CdR respalda esta idea.

Los representantes regionales europeos aprobaron ayer un dictamen para pedir que los fondos de cohesión comunitarios más allá de 2020 tengan una financiación adecuada y mayor flexibilidad para que el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), no suponga una reducción en esta partida presupuestaria.

Durante una intervención en la segunda jornada del pleno del CdR, el comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, coincidió con la opinión de la institución y aseguró que se opondría "de forma decidida" a cualquier "recorte bestial" en esta partida.

"Estos recortes podrían ponerse sobre la mesa a raíz del "brexit" y de ese agujero presupuestario, pero si podemos simplificar nuestros programas será más fácil recibir el visto bueno a una política de cohesión sostenible", sostuvo el comisario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, valoró positivamente que el dictamen incluya una petición específica de recursos financieros para las regiones ultraperiféricas y recordó que la "razón de ser primera" de esta política era la reducción de desequilibrios entre los distintos territorios de la UE.

El secretario general de Acción Exterior de Andalucía, Ángel Luis Sánchez, se pronunció en la misma línea y abogó por alcanzar un equilibrio entre la continuidad y la renovación de los fondos estructurales más allá del 2020.

La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, defendió el apoyo al desarrollo de las zonas rurales y el impulso a las mejoras de conectividad de transporte y banda ancha digital, en equilibrio con la protección del medio natural.