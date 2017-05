Quique S. Flores: "Queremos hacer la mejor despedida posible"

Sant Adrià de Besòs , 12 may .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha explicado que en el partido de mañana contra el Valencia, el último en casa de la temporada, quieren hacer "la mejor despedida posible" y deben "dar las gracias a la afición por cómo nos han entendido y protegido".

Además, el técnico confía en ofrecer una versión muy distinta a la del Espanyol en la primera vuelta: "Queremos demostrar al Valencia que no somos el rival ausente de entonces. Nos quejamos de que no fuimos nosotros mismos y tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Es una excusa para ser competitivos".

Por otra parte, Quique Sánchez Flores ha advertido de la calidad del Valencia, pese a estar por debajo de los blanquiazules en la tabla. "Se construyó para estar en Champions y respetamos a este equipo desde esa calidad. Es un equipo que a balón parado va bien, pero va mucho más allá de eso", ha dicho.

El objetivo del Espanyol para lo que resta de curso es "quedar lo más arriba posible", según el técnico. "Nos motiva sumar el máximo, no nos conformamos con menos. Es fantástico poder seguir compitiendo más allá de los objetivos", ha aseverado el preparador madrileño. El vestuario catalán anhela la octava plaza.

Cuestionado por Marcelino, futuro entrenador del Valencia, Quique Sánchez Flores ha alabado su trabajo: "Es un técnico fiable y vendrá a dar forma a un proyecto y a un club que está hecho para estar más arriba. Viene a relevar a Voro, que es mi amigo y le tendrán que hacer un monumento tarde o temprano".

Por último, el entrenador del Espanyol ha valorado el contrato del extremo argentino Pablo Piatti que le impide enfrentarse a su exequipo, el Valencia. "Me parece un horror. Estas cláusulas del miedo, como las llaman los medios, no benefician a nadie. Si tomas una decisión la tomas y no perjudicas al profesional", ha dicho.