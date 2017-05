Prince Boateng no se entrenó y Vicente Gómez no terminó la sesión

Telde , 12 may .- El máximo goleador de la UD Las Palmas, Kevin-Prince Boateng, no se ha entrenado este viernes con el resto de sus compañeros, mientras que el centrocampista Vicente Gómez no ha terminado la sesión preparatoria, penúltima de la semana antes de recibir el próximo domingo al FC Barcelona.

Boateng se hizo el pasado miércoles una herida en la tibia derecha, por la que debió recibir puntos de sutura tras un encontronazo con el argentino Mateo García, y a pesar de la jornada de descanso de ayer, el internacional ghanés no ha podido ejercitarse hoy y es duda para el choque del domingo.

Por su parte, Vicente Gómez abandonó el entrenamiento del equipo amarillo pocos minutos antes de su conclusión, aunque por precaución, por lo que sí se espera contar con él.

Quienes ya están descartados son Dani Castellano, por lesión, y Livaja, por sanción, mientras que es muy poco probable que Tana entre en la lista de convocados al no haber trabajado con el grupo durante toda esta semana, renqueante aún del tendón de Aquiles izquierdo.

El cuerpo técnico encabezado por Quique Setién ha incidido hoy en el trabajo táctico, durante más de una hora, para el partido del próximo domingo ante el Barcelona.

En un lance del ensayo de esta mañana en Telde se le ha escuchado decir al entrenador cántabro: "Si le doy un metro a un tío de estos y controla, estoy muerto", en referencia a la calidad de los futbolistas del FC Barcelona.

La plantilla isleña realizará este sábado su último entrenamiento antes del choque contra el equipo catalán, y lo hará en el Estadio de Gran Canaria, escenario del último partido en casa del presente curso.