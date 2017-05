Philip Kerr: "El Barcelona ganará la Liga y el Madrid la Liga de Campeones"

Valencia, 12 may (EFE).- El escritor escocés Philip Kerr, uno de los grandes de la novela negra contemporánea y autor de la saga Scott Manson, en las que refleja los entresijos del mundo del fútbol en una ambiente de suspense, ha afirmado que el Barcelona ganará la Liga española y el Real Madrid la Liga de Campeones.

Así lo ha augurado en declaraciones a EFE el reconocido seguidor del Arsenal, que se encuentra en Valencia para participar en el festival VLC NEGRA, donde presenta "La dama de Zagreb" su décima y última novela con su famoso personaje del detective de la Alemania nazi Bernie Gunther como protagonista.

Kerr ha asegurado que sigue la liga española y que uno de los equipos que más le gusta es el Barcelona, aunque también ve al Real Madrid. "He visto al Barcelona, pero también he ido a ver al Real Madrid. Incluso hace dos o tres años me invitaron a ver un entrenamiento", ha señalado.

Sobre su pronóstico para el final de la campaña, ha sido claro: "Pienso que Barcelona ganará la Liga pero que el Real Madrid ganará la Liga de Campeones. Parece algo grande poder ganar la Champions dos años seguidos".

Para el escritor, el fútbol es un buen caldo de cultivo para la novela policíaca "porque es un mundo en el que se mueve mucho dinero, con jóvenes a los que se les ofrece de pronto la posibilidad de tener mucho dinero y sexo y que tiene a la FIFA. ¿Quién iba a imaginar que toda su cúpula sería detenida por corrupción?".

Ha recordado que cuando empezó a combinar ambos mundos en sus libros, muchos le preguntaban qué hacía escribiendo sobre fútbol y novela negra y dudaban de si iban a funcionar juntos.

"Solo hay que mirar a tu alrededor", ha apuntado el escritor, quien ha asegurado que el fútbol "es uno de los grandes temas de nuestro tiempo".

No obstante, el autor de "Mercado de Invierno" y "La mano de Dios" con Scott Manson, segundo entrenador del ficticio London City, como protagonista, ha asegurado que, tras estos libros con temática futbolística, "de momento, no habrá ninguno más".