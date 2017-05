Pellegrino:Espero que Theo tenga el mismo clima de respeto que ha tenido aquí

Vitoria, 12 may (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha deseado hoy que Theo Hernández "tenga el mismo clima de respeto" que ha tenido en Vitoria y en el club albiazul "en el lugar en el que le toque estar" la próxima temporada.

El argentino ha considerado en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo que ese entorno ha ayudado a los jugadores del Alavés y al propio cuerpo técnico.

"Me imagino que lo que Theo transmite por fuera no debe ser lo que le está sucediendo por dentro", ha afirmado el técnico alavesista, quien ha apuntado que el lateral francés "es un niño, a pesar de que es un profesional" y ha admitido que "no debe ser sencillo vivir todo esto".

Además, ha añadido que "por otro lado le puede servir para liberarse".

Sobre el último partido en Mendizorroza de esta temporada, Pellegrino ha manifestado que tienen que "festejar que el próximo año van a estar en Primera, que fue el objetivo primordial" al inicio de la campaña y que los jugadores se pueden ir orgullosos" de lo que han hecho y de lo que han trabajado".

"Vamos a jugar con un rival muy bueno que probablemente haga cambios, pero tienen buenos jugadores y es un equipo difícil", ha analizado el preparador de Leones (Argentina), quien ha destacado que "el triunfo tiene un significado de confianza y moral" en un encuentro en el que ha asegurado que habrá cambios en el inicial del plantel vitoriano.

Sobre el rival celtiña, ha indicado que "es un equipo que a pesar de variar los jugadores no cambia su idea futbolística".

"El equipo ha ido de menos a más, que es lo más natural, aunque a veces eso no sucede porque en el fútbol dependes de muchos factores", ha valorado sobre la temporada de su equipo Mauricio Pellegrino, quien ha expresado que "hubo un clic en el equipo cuando llegamos a la final de la Copa del Rey, que dio un salto en la credibilidad y confianza de los jugadores".

El entrenador babazorro ha mencionado que estos partidos de liga les van a servir "para estar conectados mentalmente" y ha asegurado que ve "muy bien al equipo, con muchas ganas de llegar al final de temporada de la mejor manera".

Hoy se ha conocido que el aragonés Carlos Clos Gómez ha sido designado para arbitrar la final de la Copa del Rey y en este sentido, Pellegrino le ha deseado "lo mejor" en un partido "sin muchos problemas, en el que se hable del juego".