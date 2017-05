Pedro Martínez: "Pensamos en el UCAM, no en el playoff"

València, 12 may (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró que no se plantean aún su participación, a partir de la próxima semana en las eliminatorias por el título de la ACB, y apuntó que solo están centrados en el choque que disputarán ante el UCAM Murcia y en el que deben ganar para no depender del Baskonia para ser segundos.

"Estamos pensando únicamente en el partido del UCAM Murcia, ni estamos entrenando ni utilizamos el partido para pensar en el playoff", explicó en rueda de prensa.

"Nos entrenamos pensando en ellos en los entrenamientos que tenemos dedicamos el tiempo íntegramente al partido del domingo. La prioridad es ganar este partido, ser segundos, celebrarlo si lo conseguimos y a partir del lunes ya nos pondremos con el siguiente reto", añadió.

El técnico destacó que el conjunto murciano "está en muy buen momento de forma" y señaló que han ganado "muchísimos partidos" desde la llegada a su banquillo de Fotis Katsikaris.

"Ahora mismo serían equipo de proyección de clasificarse para la Copa del Rey si hubiesen empezado la temporada con él y van a venir a ganar", aseguró, pese a ser consciente de que el equipo murciano ya no tiene nada en juego.

"Van a venir a demostrar su orgullo como profesionales y su dignidad de ser competitivos. Van a jugar muy fuerte y no creo que vaya a ser un partido cómodo porque ya no tengan opciones de playoff. Debemos prepararnos para un partido complicado, con alternativas", explicó.

El entrenador del conjunto valenciano apuntó que se trata de un equipo "con mucha capacidad anotadora" y subrayó que tiene "un jugador diferencial como Campazzo, por lo que anota y por lo que genera".

"En defensa son bastante físicos, ficharon a mitad de temporada a Tumba, con Antelo, Radovic y Delia tienen un juego interior muy completo. Jugadores pequeños que juegan muy bien 'pick and roll'. Ofensivamente es un muy buen equipo, de los mejores de la Liga", afirmó Martínez, que emplazó al final de la campaña para negociar su renovación.