Más de 60 obras de Eduardo Chillida viajan al Museo Dalí de Florida

San Sebastián, 12 may (EFE).- Mas de 60 obras, entre ellas un mural de gran escala y esculturas de medio formato procedentes de la colección de Chillida Leku además de un libro de artista del arquitecto Louis Kahn, configuran la exposición que por primera vez dedica al escultor vasco el Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida).

Comisariada por Ignacio Chillida y William Jeffett, "Memory, Mind, Matter. The Sculpture of Eduardo Chillida" se inaugura mañana al público en el museo de Florida y permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre para proseguir su itinerario en The Meadows Museum de Dallas (Texas).

Piezas de diversos materiales como el acero, la piedra o la terra chamota junto con collages o dibujos de manos conforman esta muestra que repasa el temprano éxito que Chillida cosechó en Estados Unidos, donde su trabajo fue acogido en el Museum of Fine Arts de Houston, el Carnegie Institute de Pittsburg o el Guggenheim de Nueva York.

Una de las constantes del museo dedicado a Salvador Dalí en Florida es contextualizar la obra del artista catalán mediante la inclusión de trabajos de otros autores con los que guardaba un "parentesco histórico y cultural", ha informado la Fundación Eduardo Chillida en un comunicado.

Con motivo de la exposición, la Fundación Eduardo Chillida ha editado el libro de artista de Louis Kahn (1901-1974), considerado uno de los grandes arquitectos del siglo XX, titulado "The Shadow Belongs to Light".

El proyecto es un libro póstumo que Eduardo Chillida desarrolló junto con Hank Line, actual director del Salvador Dalí Museum, y su hijo Ignacio Chillida, grabador, en 1993.

Line ha llevado a cabo la selección de escritos de Louis Kahn mientras Ignacio Chillida ha acometido la estampación de siete grabados en relieve a partir de las planchas que su padre hizo para el libro, que será expuesto por primera vez en Florida.