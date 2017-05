Lo nuevo de Paula Hawkins solo consigue ser número dos en EE.UU.

Redacción internacional, 12 may (EFE).- La nueva novela de Paula Hawkins tras el superventas de "La chica del tren" era esperada con expectación, pero "Into the water", aparecida hace 10 días en inglés, solo ha conseguido llegar al número dos en Estados Unidos y ni siquiera aparece en la lista británica de más vendidos.

El número uno en su país es para la última entrega del detective Harry Hole, del noruego Jo Nesbo, mientras que en Estados Unidos el título preferido por los lectores es "16th Seduction", de James Patterson y Maxine Paetro.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Selfies" - Jussi Adler-Olsen (dtv).

2.- "Die fremde Königin" - Rebecca Gablé (Bastei Lübbe).

3.- "Grand Prix" - Martin Walker (Diogenes).

4.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

No ficción:

1.- "Heilen mit der Kraft der Natur" - Prof. Dr Andreas Michaelsen (Insel).

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (C.H. Beck).

3.- "Penguin Bloom" - Cameron Bloom; Bradley Trevor Greive (Knaus).

4.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece).

2.- "Las maldiciones" - Claudia Piñeiro (Alfaguara).

3.- "El bazar de los malos sueños" - Stephen King (Plaza & Janes).

4.- "El equilibrista" - Federico Andahazi (Planeta).

No ficción:

1.- "Macri" - Laura Di Marco (Sudamericana)

2.- "Descubriendo el Cerebro" - Facundo Manes y María Roca (Planeta)

3.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

4.- "La Argentina devorada" - José Luis Espert (Galerna)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro).

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante).

3.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

4.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo).

3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record).

4.- "Para educar crianças feministas: Um manifesto" - Chimamanda Ngozi Adichie (Companhia das Letras).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La niña alemana" - Lucas Armando - (Ediciones B).

2.- "El libro mágico de Pombo 2" (Planeta).

3.- "La cabaña" - Paul Young - (Planeta).

4.- "Una librería en Berlín" - Francoise Frenkel - (Planeta).

No ficción:

1.- "Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta).

2.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House).

3.- "Mi venganza es perdonarte" - Alberto Linero - (Planeta).

4.- "El libro de las revelaciones" - Mario Mendoza - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets).

2.- "No soy un monstruo" - Carme Chaparro (Espasa).

3.- "1775 calles" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

4.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

No ficción:

1.- "Superpoderes del éxito para gente normal" - José Luis Izquierdo Martin (Aliuenta).

2.- "Conspiraciones: por qué no gobernó la izquierda" - Jesús Cintora (Espasa).

3.- "El método monchi: las claves del sistema de trabajo del rey midas del fútbol mundial" - Daniel Pinilla (Samarcanda).

4.- "Cree en ti" - Rut Nieves Miguel (Autor-editor).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "16th Seduction" - James Patterson y Maxine Paetro (Little, Brown).

2.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Riverhead).

3.- "Against all Odds" - Danielle Steel (Delacorte).

4.- "The Fix" - David Baldacci (Grand Central).

No ficción:

1.- "Astrophysics for People in a Hurry" - Neil deGrasse Tyson (Norton).

2.- "Option B" - Sheryl Sandberg y Adam Grant (Knopf).

3.- "Shattered" - Jonathan Allen y Amie Parnes (Crown).

4.- "Killers of the Flower Moon" - David Grann (Doubleday).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "La fille de Brooklyn" - Guillaume Musso (Pocket).

2.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Xo).

3.- "Le temps est assassin" - Michel Bussi (Pocket).

4.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Robert Laffont).

No ficción:

1.- "Votre santé sans risque" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).

2.- "La vie secrète des arbres" - Peter Wohlleben (Arenes).

3.- "Reconnaître le fascisme" - Umberto Eco (Grasset et Fasquelle).

4.- "Vivez mieux et plus longtemps; l'ordonnance santé de Michel Cymes" - Michel Cymes (Lgf).

Fuente: Edistat.

ITALIA

Ficción:

1.- "Tredici - Thirteen Reasons Why", Jay Asher (Mondadori).

2.- "Tre volte te", Federico Moccia (Nord).

3.- "L'amante giapponese", Isabel Allende (Feltrinelli).

4.- "Il caso Malaussène. Mi hanno mentito", Daniel Pennac (Feltrinelli).

No ficción:

1.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori).

2.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

3.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (Newton Compton).

4.- "La dieta della longevità", Valter Longo (Vallardi).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Todos mis futuros son contigo" - Marwan (Planeta).

2.- "Cinco esquinas" - Mario Vargas Llosa (Alfaguara).

3.- "El chico de las estrellas" - Chris Pueyo (Destino).

4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta).

No ficción:

1.- "Emocionario. Dime lo que sientes" - Cristina Núñez Pereira - (Vergara y Rivas Editoras).

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós).

3.- "Brevísima historia del tiempo" - Stephen W. Hawking Booket).

4.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Booket).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller).

2.- "Isabel de Aragão - Entre o Céu e o Inferno" - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora).

3.- "O Mensageiro do Rei" - Francisco Moita Flores (Casa das Letras).

4.- "Um Toque de Magia" - Nora Roberts (Edições Chá das Cinco).

No ficción:

1.- "Chacras e Cristais" - Jennie Harding (Booksmile).

2.- "Receitas com Segredo" - Marco Costa (Casa das Letras).

3.- "Mindfulness" - Mark Williams y Danny Penman (Lua de Papel).

4.- "As Receitas a Dieta dos 31 Dias" - Ágata Roquette (A Esfera dos Livros).

Fuente: Librería Bertrand y Fnac

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "The Thirst" - Jo Nesbo (Harvill Secker).

2.- "The Fix" - David Baldacci (Macmillan).

3.- "A Dark So Deadly" - Stuart MacBride (HarperCollins).

4.- "He Said/She Said" - Erin Kelly (Hodder).

No ficción

1.- "Option B" - Sheryl Sandberg & Adam Grant (WH Allen).

2.- "The Secrets of My Life" - Caitlyn Jenner (Trapeze).

3.- "The Maddie Diaries" - Maddie Ziegler (Simon & Schuster).

4.- "Dummy" - Matt Coyne (Headline).

Fuente: "The Sunday Times".