"Nightflyers" de George R.R. Martin llegará a la pantalla en la cadena Syfy

Los Ángeles , 12 may .- La cadena Syfy está desarrollando una serie sobre la novela de ciencia-ficción "Nightflyers" de George R.R. Martin, el autor de la exitosa saga de fantasía épica "Game of Thrones", informó hoy el medio especializado The Wrap.

Syfy y Universal Cable Productions están detrás de este show que relatará la historia de una nave espacial que intercepta una misteriosa embarcación alienígena.

Sin embargo, los integrantes de la expedición descubren que la inteligencia artificial que gobierna su nave es posible que les esté llevando hacia la destrucción.

La trama de "Nightflyers" contó con una adaptación a la gran pantalla con la película homónima de 1987 dirigida por Robert Collector y protagonizada por Catherine Mary Stewart, Michael Praed y John Standing.

"Nightflyers" sería una nueva incursión del mundo audiovisual en la obra de Martin después de la enorme popularidad que ha cosechado la serie de HBO "Game of Thrones".

Considerada como la gran producción televisiva de la actualidad, "Game of Thrones" estrenará su séptima y penúltima temporada el próximo 16 de julio.

Además se conoció recientemente que HBO está trabajando en cuatro posibles series derivadas que darían continuidad a la historia de "Game of Thrones".

Por otro lado, Syfy informó hoy también de que llevará a cabo la serie "Krypton", una precuela de la historia de Superman que se centrará en el abuelo del célebre superhéroe.