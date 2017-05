El Moreirense se acerca a salvación con un sufrido empate en campo Belenenses

Redacción Deportes, 12 may (EFE).- El Moreirense sumó un valioso punto en su visita al campo del Belenenses, que podría otorgarle la salvación si el Tondela pierde mañana ante el Arouca, tras lograr este viernes un agónico empate, en un encuentro en el que los visitantes jugaron la ultima media hora con un hombre menos.

La expulsión del defensa brasileño Diego Galo, que vio a los 60 minutos la tarjeta roja, tras cometer un penalti pareció condenar irremediablemente a la derrota a un Moreirense, que marchaba por detrás en el marcador desde los 7 minutos, tras el espectacular gol de Joao Diego para el Belenenses.

Sin embargo, Maurides no fue capaz de sentenciar para los locales desde los once metros, concediendo una nueva oportunidad a los de Petit, que once minutos más tarde, en el 71, lograron el empate (1-1) por medio del brasileño Nildo.

Con esta victoria el Moreirense, que acumula cinco jornadas consecutivas sin perder, aventaja en cuatro puntos al Tondela, que mañana podría descender de categoría si pierde en su visita al campo del Arouca.

- Resultados 33ª jornada:

. Viernes:

Belenenses 1 - Moreirense 1

. Sábado

Arouca - Tondela

Benfica - Guimarães

Feirense - Sporting

. Domingo

Chaves - Rio Ave

Marítimo - Estoril

Oporto - Paços Ferreira

Braga - Nacional

. Lunes

Setúbal - Boavista

- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

===========================

.1. Benfica 32 24 6 2 65 16 78

.2. Oporto 32 21 10 1 66 15 73

.3. Sporting 32 20 7 5 63 33 67

.4. Vitória Guimaraes 32 18 8 6 50 33 62

.5. Braga 32 14 9 9 47 34 51

.6. Marítimo 32 13 9 10 33 31 48

.7. Rio Ave 32 13 6 13 37 37 45

.8. Feirense 32 12 6 14 28 44 42

.9. Boavista 32 9 12 11 30 34 39

10. Chaves 32 8 13 11 32 36 37

11. Belenenses 33 9 9 15 27 43 36

12. Vitoria Setúbal 32 9 8 15 28 37 35

13. Paços Ferreira 32 8 11 13 31 41 35

14. Estoril 32 9 7 16 31 39 34

15. Arouca 32 9 5 18 30 51 32

16. Moreirense 33 7 9 17 30 47 30

17. Tondela 32 6 8 18 25 51 26

18. Nacional 32 4 9 19 21 52 21