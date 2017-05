Mendilibar: "El Eibar quiere quedar octavo en la clasificación"

Eibar , 12 may .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha afirmado que el equipo guipuzcoano "quiere quedar octavo en la clasificación" y para ello debe ganar al Sporting de Gijón en Ipurúa el domingo (20 horas), un duelo de la jornada 37 de Primera División.

El conjunto eibarrés, octavo clasificado con 54 puntos, quiere mantenerse en dicha privilegiada posición, que sería en caso de mantenerse en ella tras la jornada 38 la mejor clasificación de la historia azulgrana.

Como detrás presionan el Espanyol (53 puntos) y el Alavés (51), el Eibar está obligado a vencer en su último encuentro en casa ante su afición para lograr el objetivo, ya que la próxima semana tiene una 'misión imposible' en el Camp Nou ante un Barcelona que podría jugarse el título en el último duelo liguero.

"Nos jugamos la octava plaza y no queremos bajar de ahí, porque toda la temporada hemos estado bien clasificados. Sabemos que si no ganamos podemos ser superados por los equipos que nos siguen, el Espanyol y el Alavés, y podemos quedar décimos. Será el último esfuerzo en casa ante un rival que se lo juega todo en este partido. Mi trabajo es mentalizar a los jugadores para que tengamos un buen inicio de partido, que los 15 primeros minutos sean buenos por nuestra parte", ha resaltado Mendilibar.

Además, el Eibar se juega en los dos partidos que le quedan (el Sporting y el Barcelona) el recibir más dinero del reparto televisivo, ya que una parte de los ingresos que obtienen los clubes de Primera División depende del puesto que ocupen en la clasificación al final de la liga. Así, no es lo mismo ser octavo que décimo, ya que el octavo se lleva un mayor porcentaje de la 'tarta' que las televisiones reparten entre los equipos.

"Hace años parecía que daba igual quedar octavo o décimo, porque no había dinero de por medio. Pero ahora para todos hay un aliciente", ha destacado el técnico.

Aunque algunos piensen que el Sporting podría descender por un mal resultado en Ipurúa, el entrenador azulgrana recuerda que la liga es una competición de 38 jornadas. "Parece que el primer partido ó el 15 no valen para nada, porque queda tiempo por delante. No desciendes por no ganar el encuentro del domingo, desciendes por no haber sacado puntos antes. El mal ya lo has hecho antes, y la permanencia ahora ya no depende de ti", ha indicado.

Los asturianos vivirán un duelo a vida o muerte en campo eibarrés, actuarán con más determinación porque les va la supervivencia en el envite, pero los nervios por la amenaza del descenso les podrían traicionar. "Ellos Se juegan mucho, pero eso no quiere decir que vayan a jugar mejor o peor, porque muchas veces los nervios pueden más que la necesidad. Pero vendrán muchos aficionados de Gijón y les ayudarán desde la grada para intentar ganar", ha valorado.

Con todo, su mayor preocupación es que los suyos ofrezcan el rendimiento habitual, que ha convertido al Eibar (junto al Alavés) en el conjunto revelación de la temporada 2016-2017. "Me preocupo de nuestro equipo, que no ha estado bien esta semana en los entrenamientos, aunque espero que empiece bien el partido", ha señalado esperanzado Mendilibar.

Un buen comienzo sería clave para los eibarreses, quienes hace dos semanas se vieron dominados inicialmente por un Leganés entrenado por Asier Garitano (ex-futbolista azulgrana) que también se jugaba la permanencia.

La primera parte fue de claro dominio de los madrileños, quienes no acertaron a marcar; mientras que sí lo hizo en la segunda mitad un Eibar que acabó ganando en Ipurúa por 2-0 con goles de Kike García (m. 61) y Sergi Enrich (m. 65) en un partido en el que el Leganés mereció más.

"Es fundamental empezar bien, porque luego es más difícil entrar en el partido. Es el miedo que tengo. Nosotros nos preocupamos más de nosotros que del rival. Lo que más me importa es que el inicio de partido sea bueno, que comencemos bien 'metidos' en el partido", ha insistido.

Con todo, no tiene buenas 'vibraciones' esta semana. "No hemos tenido una buena semana de entrenamientos", ha reconocido Mendilibar, un entrenador convencido de que un equipo rinde bien el domingo si se ejercita de forma adecuada entre semana. Y esa circunstancia es vital para un conjunto azulgrana que necesita hacer un gran derroche físico para intentar frenar al rival, ya que si eso no ocurre baja muchos enteros.

A pesar de que el preparador dio tres días de descanso a la plantilla tras perder el pasado sábado frente al Atlético de Madrid (2-0) en el Vicente Calderón, el espíritu trabajador y combativo de los futbolistas azulgranas ha estado desaparecido desde el miércoles al viernes, aunque Mendilibar confía en que sus hombres se 'pongan las pilas' mañana sábado, en la última sesión preparatoria antes del decisivo duelo liguero del domingo.

El encuentro podría ser el último de algunos futbolistas azulgranas ante su afición. Es el caso de Adrián González, quien no seguirá a partir del 30 de junio.

"Adrián es un buen tipo, encantador tanto en el campo de fútbol como fuera, hemos estado dos temporadas muy contentos con él, porque nos ha aportado mucho. Además, respeto que haya dado la cara en una rueda de prensa de despedida ante la prensa, acompañado por sus compañeros del vestuario, que le respetan", ha valorado Mendilibar. Y es que algunos de los jugadores más veteranos del plantel arroparon a Adrián y le aplaudieron cuando finalizó su comparecencia del pasado jueves.

"Lo más importante el domingo es competir, luego ganar y, por último, ya pensaremos en la despedida de algunos futbolistas", ha sentenciado el preparador.

Por otra parte, el diseñador de moda eibarrés Roberto Etxeberria ha realizado una visita a Ipurúa, donde se ha reunido con los futbolistas del Eibar, con quienes se ha sacado fotografías en el 'txoko' del club, donde comen habitualmente los jugadores después de los entrenamientos. Roberto López Etxeberria, aficionado del equipo de Primera División, se prestó hace unos meses a diseñar la camiseta azulgrana.