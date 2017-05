Marlos Moreno espera "continuar en el Dépor" la próxima temporada

La Coruña, 12 may (EFE).- El internacional colombiano Marlos Moreno ha expresado su intención de continuar en el Deportivo la próxima temporada cedido por el Manchester City inglés, que esta temporada también se lo ha prestado al equipo español, en el que no ha tenido demasiado protagonismo.

"Lo que se espera es continuar en el Dépor", comentó el extremo en una entrevista en Onda Deportiva, en la que explicó que el director deportivo del conjunto coruñés le ha transmitido que "confía" en él y que esté "tranquilo", que aproveche cada "oportunidad".

Moreno señaló que el Manchester City, que le incorporó el pasado verano tras abonar cerca de seis millones de euros al Atlético Nacional de Colombia, le llama "permanentemente" para interesarse por su "adaptación".

"Creo que voy de menos a más", indicó el internacional colombiano, quien aseguró que a él le está pasando lo que a muchos otros jugadores que llegan de América.

"No es un secreto que la continuidad en un jugador es fundamental y más en un periodo de adaptación. A los jugadores que venimos de Sudamerica a Europa no se les hace fácil la adaptación.Yo estoy tranquilo, con mentalidad positiva, confiando en que las cosas se van a dar", apuntó.

En este sentido, afirmó que no ha "bajado la guardia" en ningún momento esta temporada y advirtió de que no se rendirá.

"Siempre le busco lo positivo a las cosas. Independientemente. He intentado entrenar al máximo, lastimosamente las cosas no salen como espera uno, pero sigo de pie. Si caigo me levantaré quinientas mil veces", sentenció.