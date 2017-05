Manel, satisfecho con el ensayo general previo a la gran final de Eurovisión

Kiev, 12 may (EFE).- El candidato español en Eurovisión, Manel Navarro, salió hoy satisfecho del último ensayo general antes de la gran final que albergará mañana el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev.

"Me he visto bien, cada vez con más fuerza. Cada vez me veo más cómodo, disfruto más cada vez que salgo. Seguro que mañana lo voy a disfrutar incluso mucho más. Espero que mañana salga todo redondo", dijo Manel a Efe tras acabar el ensayo en el que participaron los 26 finalistas y al que pudo acceder la prensa.

Sin embargo, el artista español se ha encontrado con un inesperado y desagradable problema que podría perjudicar la puesta en escena de su "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante),

El raíl por el que se mueve una de las cámaras del escenario del Centro de Exposiciones "se ha roto, y con tan mala suerte, que nuestra actuación tiene muchos planos que hacen con esa cámara"

"Seguramente se arregle de aquí y mañana y todo irá bien", apuntó confiado el joven cantante catalán.

Pese a la confianza y el buen rollo que trasmite Manel, a 24 horas de que arranque la gran gala de mañana las casas de apuestas sitúan al español en el último puesto.

Italia y Portugal, por ese orden, son los grandes favoritos para alzarse con la victoria, mientras que a partir del tercer puesto las apuestas han cambiado tras la segunda semifinal celebrada ayer.

El búlgaro Kristian Kostov ha escalado posiciones y se ha consolidado como el tercer favorito con su balada "Beautiful mess" (Hermoso desastre), destacada por los expertos tanto el poderío vocal del intérprete como su sobria, pero atractiva puesta en escena.

La armenia Artsvik, que había subido en las apuestas hasta el top 5 tras una impecable actuación en la primera semifinal, ha vuelto a caer a la octava posición.

Su lugar entre los cinco favoritos lo ha ocupad "City Lights" (Luces de la ciudad) de la belga Blanche, una actuación que se basta sólo con la voz y presencia de la intérprete, en medio de una puesta en escena muy sencilla, con pocos efectos visuales.

La actuación del sueco Robin Bengtsson, colocada por los críticos entre las mejores de esta edición de Eurovisión, cierra la lista de los aspirantes con más posibilidades de ganar según las casas de apuestas.

El italiano Francesco Gabanni es el gran favorito con su "Occidentali's karma" (El karma de los occidentales), un superéxito de corte electropop con el que ganó la última edición del Festival de San Remo y que se ha convertido en un fenómeno mundial, con más de 110 millones de reproducciones en YouTube.

El portugués Salvador Sobral, cuyo "Amar Pelos Dois" (Amor para dos) es la apuesta de muchos periodistas especializados que cubren el certamen y también de algún que otro participante, entre ellos el español Manel Navarro.

La 1 de Televisión Española emitirá mañana, sábado, la gala final a partir de las 21:00 hora peninsular española (19:00 GMT).