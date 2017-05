Luján: "El partido ante Bera Bera lo ganará quien mejor juegue y pelee más"

Las Palmas de Gran Canaria, 12 may (EFE).- La central del Rocasa Gran Canaria, María Luján, ha dicho hoy a Efe que el partido de este sábado que la enfrentará al Bera Bera de San Sebastián en Las Remudas (Telde) lo ganará el equipo que "mejor juegue y pelee más", al tiempo que ha vaticinado que se decantará en los últimos minutos.

"Un Rocasa-Bera Bera es ya un clásico entre dos equipos que se conocen muy bien y, casi siempre, está igualado hasta los minutos finales. Aunque tenemos ya la tercera posición garantizada, no bajaremos la guardia en este partido", ha comentado Luján.

La pundonorosa jugadora isleña no tiene claro quién ganará la Liga, si lo hará el propio Bera Bera -defiende el título- o el Atlético Guardés gallego, aunque considera que el conjunto gallego tiene un mejor calendario que las donostiarras en estas últimas jornadas competitivas.

Por otro lado, María Luján no considera que sea una "injusticia" que el seleccionador nacional, Carlos Viver, no la haya convocado para disputar los dos encuentros ante la selección de Ucrania, valederos para la clasificación del Mundial de Alemania de 2017, pese a estar en un gran momento de forma, acreditado en la reciente Copa de la Reina.

"El seleccionador habrá elegido a las jugadoras que él cree más conveniente y por mi parte no me queda otra que seguir trabajando para ver si puedo llegar algún día a defender la camiseta de España. Pienso que he hecho méritos a lo largo de mi carrera para debutar con la selección, pero no ha sucedido así. No pasa nada", ha señalado María Luján.

La central del Rocasa vive sus últimos partidos en las filas de su actual equipo, a espera de concretar dónde continuará su carrera profesional el próximo año, pese a que incluso barajó dejar el balonmano para trabajar como fisioterapeuta.

"En principio tenía una oferta relacionada con mis estudios de fisioterapia, pero a día de hoy han cambiado las cosas y, aunque todavía no tengo decidido a qué equipo iré, probablemente seguiré en activo porque tengo ofertas de España y del extranjero", ha concluido Luján.