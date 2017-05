Halep hace historia ante el reto con Mladenovic

Madrid, 12 may (EFE).- La rumana Simona Halep, vigente campeona, hizo historia en Madrid al convertirse en la primera jugadora en alcanzar por tercera vez la final del torneo que se disputa en la Caja Mágica y al que opta también la francesa Kristina Mladenovic.

La experiencia de la rumana, vigente campeona, aspirante a su segundo título tal y como logró en su día la rusa Maria Sharapova, se topa en esta ocasión con el talento de la tenista gala, que en semifinales dejó en el camino a la rusa Svetlana Kuznetsova, que consiguió alcanzar la final hace dos años.

Mladenovic, decimoctava del mundo y amparada por los éxitos en San Petersburgo, en el presente curso, y en Taipei en el 2012 venció por 6-4 y 7-6(4) a la tenista rusa para plantarse como aspirante a la competición de más enjundia a la que ha aspirado.

La francesa volvió a cortar las aspiraciones de la veterana tenista rusa, a la que ya había vencido en la única ocasión en la que se habían enfrentado, en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos del 2015.

La pista central de la Caja Mágica reserva a Mladenovic un duelo como aspirante a destronar a Halep, que con anterioridad se deshizo de la letona Anastasia Sevastova para subrayar su condición de favorita.

La vigente campeona, la rumana Simona Halep, prolongó su idilio con el torneo de Madrid y, tras superar a su rival por 6-2 y 6-3, alcanzó la final de la competición que se disputa en la Caja Mágica.

Halep se convirtió en la primera jugadora que es finalista tres veces en el torneo madrileño. Ganó la edición del 2016 y perdió la del 2014 ante la rusa Maria Sharapova. En esta ocasión regresa para defender su corona y sumar su segundo título en Madrid, el primero en el presente curso y el decimoquinto a lo largo de su carrera.

"Soy la primera jugadora que consigue llegar a tres finales aquí. Me siento muy bien. Ha sido un comienzo de año complicado y estoy muy orgullosa de haber llegado hasta la final", comentó la jugadora rumana tras su triunfo.

Halep es feliz en Madrid."Lo he dicho muchas veces. Aquí todo está muy bien, las pistas están muy bien, la altitud creo que ayuda bastante a mi juego y la gente me apoya mucho. Además, hay muchos aficionados rumanos que también me ayudan", ha explicado Halep.

La tenista rumana octava del mundo, batió a la letona por cuarta vez en los siete choques que hasta ahora han dirimido. Tardó una hora y trece minutos en superar a Sevastova tal y como sucedió meses atrás en Stuttgart, este mismo año, en la final de Bucarest en el 2016 y en Copenhague en el 2011. La letona solo se llevó el triunfo cuando coincidieron en los torneos de Luxemburgo y Bad Gastein además del torneo de La Palma, de la ITF.

Halep se mostró más solida. Ganó con autoridad el primer parcial y después frenó la reacción de su rival en el segundo para retomar el pulso del choque y cerrar el partido. Sevastuva, sin embargo, debutante en Madrid, fue incapaz de ampliar la mejoría que mostró en el segundo set, cuando llegó a disponer de una renta de 3-0 que la rumana enmendó.

La cita del sábado será el quinto choque entre la rumana y la francesa, que ha ganado tres de ellos. Nunca han coincidido en tierra. El mas reciente fue esta misma temporada, en Indian Wells. Se impuso Mladenovic. Un motivo para creer.