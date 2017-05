Garitano: "Las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no antes"

Madrid, 12 may (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, opinó que su equipo deberá sacar un punto antes del final de temporada para lograr la salvación y llamó a no celebrar antes de tiempo pese a que la tienen bien encaminada.

"Ni noventa y ocho por ciento, ni cero, ni cien ni nada. No hemos conseguido absolutamente nada. Hace falta un punto para conseguir las cosas y las cosas hay que celebrarlas cuando se consiguen, no antes. No hemos hecho nada, solo sumar para tener opciones y vamos a por esas opciones", comentó antes del duelo ante el Athletic.

Estas declaraciones llegan después de que el guardameta Iago Herrerín valorara en un noventa y ocho por ciento las opciones de salvación de los blanquiazules tras el triunfo ante el Betis y de que, posteriormente, el técnico del Sporting considerara que era arriesgado hacer esos vaticinios.

Garitano cree que el triunfo ante el Betis el pasado lunes no significa nada aún: "Nos faltaban cuatro puntos antes de empezar el partido del Betis. Conseguimos tres y nos falta un punto. Da igual que al Betis le ganáramos 4-0. Ahora lo que nos importa es sumar y sabemos que nos queda ese punto y que tenemos dos rivales muy complicados empezando por el Athletic. Necesitamos ir allí sin ninguna confianza. Porque el Athletic no permite eso y porque nosotros no somos así, necesitamos lo mejor para poder sumar".

"Tenemos que ir allí, tenemos que competir y vamos a ver si conseguimos ese objetivo. Para eso tenemos que hacer un gran partido, en un gran escenario contra un gran rival. No va a ser nada sencillo y tenemos que poner todo de nuestra parte porque esta es la primera oportunidad que tenemos para poder conseguir ese punto que nos dé la salvación", añadió.

El entrenador del conjunto madrileño no quiere pensar en un tropiezo del Sporting, algo que también les serviría: "Dependemos de nosotros y nos va a hacer falta sumar ese punto, estoy convencido. No me fijo en lo que vaya a pasar en otros campos aunque inconscientemente será así. Nosotros dependemos de nosotros. Llevamos treinta y siete jornadas dependiendo de lo que hacemos nosotros y así va a ser hasta el final. Vamos a ver si lo conseguimos en San Mamés".

Asimismo reconoció que van a Bilbao con la mentalidad habitual: "No cambia absolutamente nada de lo que pensamos cada jornada. Vamos allí como fuimos a Eibar o a Villarreal, con la misma idea".

"Quedan menos partidos pero pensamos en otra cosa que en intentar jugar un gran partido para poder sacarlo adelante. Esa es la mentalidad con la que tiene que ir cualquier equipo a poder competir contra cualquier rival, más si es el Athletic en San Mamés. No hay más historias", añadió.

Allí el guardameta titular a priori será el argentino Nereo Champagne ante la baja de Herrerín por una cláusula en su contrato: "Tiene la oportunidad de poder jugar en un gran escenario. Mentalmente está preparado".

"Le faltan los partidos que cualquier jugador necesita pero lo más importante es la cabeza. Él es un jugador muy maduro y estoy convencido de que va a jugar un gran partido porque está preparado, no tengo ninguna duda. Estoy muy tranquilo con el portero que tengo en San Mamés", completó.

Por otro lado no quiso hablar de los rumores que sitúan a algunos de sus jugadores fuera del club en verano: "A mí me da igual, mientras compitan bien lo que les queda me da igual. Eso son chorradas que saldrán pero mientras sigan compitiendo bien me importa tres narices".