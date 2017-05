Las empresas del IBEX ganan hasta marzo casi 9.800 millones, un 30 % más

Madrid, 12 may (EFECOM).- Las empresas que actualmente componen el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, ganaron entre enero y marzo 9.781,6 millones de euros, un 30,4 % más que un año antes, dejando atrás la caída de beneficios del primer trimestre de 2016, cuando el beneficio neto conjunto cayó un 18 %.

Los datos recogidos por Efe no son exactamente comparables con los de hace un año, ya que entonces la composición del índice era distinta, y además no figuran las cifras de Inditex, cuyo año fiscal es distinto y no presenta sus cuentas hasta el 14 de junio.

Además, hace un año Meliá no formaba parte del IBEX, ya que el grupo hotelero se reincorporó en agosto de 2016 al índice, tras trece años de ausencia, para ocupar el lugar que había dejado vacante en julio la constructora FCC.

Tras el batacazo que sufrieron en el primer trimestre de 2016 los resultados de las principales empresas cotizadas, en el que fue su peor comienzo de año desde 2012, entre enero y marzo de este año el incremento de beneficios se acerca al 38 % de subida de beneficios que lograron hace un año, la mejor ratio de la década.

Con una única excepción -el Banco Popular-, todas las compañías del IBEX eludieron las pérdidas en el primer trimestre, y sólo nueve de ellas -Abertis, Sabadell, DIA, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, ISG, Iberdrola y Meliá- ganaron menos que un año antes.

Los dos grandes bancos, Santander y BBVA, lideran la clasificación con más de 1.000 millones cada uno, aunque en porcentaje el mejor registro fue el de Aena, que mejoró su beneficio un 176 %.

Los seis grandes bancos cotizados -Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular- lograron un beneficio neto conjunto de 3.852 millones de euros, un 20,45 % más que un año antes, ligeramente empañado por las pérdidas trimestrales de 137 millones de euros del Popular.

Pese a la delicada situación que atraviesa el Popular, las seis principales entidades españolas han aprovechado la recuperación económica para exprimir su negocio minorista, y han tenido que dotar menos provisiones por la mejora de la morosidad, entre otras razones.

Otros pesos pesados del índice, como Repsol o Telefónica, también mejoraron de forma notable sus resultados en el primer trimestre del año; en un contexto de precios bajos del crudo, la petrolera ha sacado partido de los planes implantados para impulsar y flexibilizar su actividad.

Por lo que respecta a la operadora, ganó 779 millones de euros en el primer trimestre de 2017, un 42,2 % más, tras ajustar a la baja el resultado obtenido en el mismo periodo de 2016 por la inclusión el año pasado de O2 en el perímetro del grupo.

Telefónica reportó un resultado de 548 millones de euros para el primer trimestre de 2016, aunque el año pasado comunicó un beneficio neto para ese periodo de 776 millones, cifras que la empresa destacó que no eran comparables.

Las condiciones meteorológicas fueron las culpables del deterioro del beneficio de Iberdrola, que entre enero y marzo obtuvo un beneficio neto de 827,6 millones de euros, un 4,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía achaca este descenso a la ausencia de viento y lluvia durante esos meses, así como al cierre de la central térmica británica de Longannet.

En porcentaje, el peor papel lo ha jugado Abertis, suyo beneficio se redujo un 66 % en el trimestre por el impacto que tuvo en enero de 2016 la consolidación del 100 % de la chilena Autopista Central.

En la tabla siguiente se muestra, expresado en millones de euros, el beneficio atribuido obtenido por las empresas del Ibex -excepto Inditex- entre enero y marzo de 2016 y 2017, así como la diferencia porcentual entre ambas cantidades:

EMPRESA 2016 2017 %

---------------------------------------------------------------

Abertis 385 130 -66,2

Acciona 49 60 20,8

Acerinox -8 98

ACS 220 233 6

AENA 29,2 80,9 176,8

Amadeus 217,2 270,6 24,6

ArcelorMittal -382 922

B. Popular 94 -137

B.Sabadell 252 216 -14,3

Bankia 237 304 28,4

Bankinter 104,8 124,4 18,7

BBVA 709 1199 69

Caixabank 273 403 47,9

Cellnex 11 11 0

DIA 41,5 39 -6

Enagás 101,2 156,3 54,4

Endesa 342 253 -26

Ferrovial 157 72 -54

Gamesa 72 100 39,4

Gas Natural 329 298 -9,4

Grifols 125,2 134 7

IAG 104 27 -74

Iberdrola 868,7 827,6 -4,7

Inditex

Indra 12 21,2 76,7

Mapfre 191,7 206 7,5

Mediaset 50,1 60,6 21

Melia 22,3 20,4 -8

Merlin 45,2 66,6 47,1

REC 174 181,8 4,7

Repsol 434 689 59

Santander 1633 1867 14,3

Técnicas Reunidas 30,2 36,6 21

Telefónica 548 779 42,2

Viscofán 27,2 31,6 15,8

----------------------------------------------------------------