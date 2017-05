El duelo del Martín Carpena no da margen a la confraternidad andaluza

Sevilla, 12 may (EFE).- El partido que medirá el próximo domingo al Unicaja y al Betis Energía Plus, en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa, no da margen a suspicacias entre terceros implicados por una hipotética confraternidad andaluza, ya que los dos equipos necesitan la victoria para buscar sus objetivos.

Los malagueños se juegan ser cabezas de serie en la fase por el título, lo que no tienen asegurado aún, y los sevillanos necesitan ganar en el Palacio Martín Carpena como paso ineludible, pero no seguro, para evitar el descenso.

Los lazos de posible afinidad entre ambas formaciones, con varios componentes que han pasado en su carrera profesional de un club a otro, no puede influir debido a la necesidad de ambos por ganar el partido.

Joan Plaza, actual entrenador del Unicaja y que hizo subcampeón de la Eurocopa al equipo hispalense, ya ha dejado claro que no le gusta la agónica situación de Betis Energía Plus pero que su posible descenso nunca será culpa de los malagueños, que deben sumar una victoria para tener el importante factor de cabeza de serie en los cruces por el título.

Dos históricos del Unicaja, Berni Ropdríguez y Carlos Cabezas, ahora son director deportivo y miembro de la plantilla de jugadores del club sevillano, respectivamente.

Además, en el Betis hay otros dos escoltas con pasado en el Unicaja, Alfonso Sánchez, que se formó en Málaga, y el estadounidense Trey DeVries, pero el domingo no se encontrarán ningún favor en un rival que, además, es de los mejores de la ACB, reciente campeón de la Eurocopa y siempre muy potente como local.

El Betis, como ya hizo el pasado miércoles en el Palacio San Pablo ante el MoraBanc Andorra, saldrá a por todas, pero la victoria no le asegura nada, pues, si el Tecnyconta Zaragoza gana como local ante un Movistar Estudiante ya sin presión clasificatoria, los aragoneses son los que se salvan del descenso al tener el coeficiente particular a su favor.

El club sevillano se juega así, en la temporada que cumple treinta años de su fundación, la permanencia en la máxima categoría, en la que suma veintiocho años consecutivos desde que accedió a ella por primera vez.

El Unicaja, cuarto en la tabla a falta de una jornada, aún puede desbancar de la tercera plaza al Baskonia, pero también puede salir del puesto actual y bajar al quinto o incluso al sexto, con lo que perdería su condición de cabeza de serie debido al actual triple empate a triunfos con el Iberostar Tenerife y el Barcelona Lassa.

Por ello el domingo se verá un partido intenso entre dos históricos de la ACB que buscan el triunfo y que no puede levantar ningún tipo de suspicacias ni recelo al luchar cada uno por el objetivo que se han forjado durante la temporada.