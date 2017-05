Díaz: "En el minuto uno pediré a Pedro y a Patxi que arrimen el hombro"

Madrid, 12 may (EFE).- La presidenta de Andalucía y candidata a secretaria general de los socialistas, Susana Díaz, ha asegurado hoy que "en el minuto uno" de ganar las primarias pedirá "a Pedro (Sánchez) y a Patxi (López) que arrimen el hombro para hacer más grande al PSOE".

Díaz ha llamado así a poner fin a la división en su partido el próximo 21 de mayo, para "levantar el PSOE y que se haga cargo de España".

En un encuentro con periodistas en Madrid, la andaluza se ha mostrado convencida de su victoria y de que con ella conseguirá "unir" al PSOE y ha argumentado que por eso ha pedido desde el principio "respeto a todos" los candidatos durante la campaña.

"En este proceso no me han visto pedir el voto para ir en contra de un compañero, he pedido respeto a todos y en el minuto uno le pediré a Pedro y a Patxi que arrimen el hombro para hacer más grande el PSOE", se ha comprometido.

Tras recalcar que está recibiendo "mucho cariño" en esta campaña, ha señalado que "a medida que hay más patadas en los tobillos de la derecha y de algunos dirigentes de Podemos" más se reafirma en que su candidatura está en el "camino correcto".

Sobre las cuestiones que ha matizado el candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en la última versión de su proyecto político -política de alianzas y Cataluña como nación cultural-, ha dicho que es algo que "tendrán que explicar ellos" y que ella siempre defiende "lo mismo".

"Ellos han presentado distintos proyectos y han cambiado de posición y es algo que tendrán que explicar ellos. Yo siempre defiendo lo mismo haya proceso electoral o no y tengo una idea clara de lo que creo que tiene que ser la cohesión social y territorial y el modelo de país".

A su juicio, Sánchez "tendrá que aclarar cuál de las distintas denominaciones es la que defiende" de Cataluña y España.

Para Díaz, el próximo líder del PSOE "tiene que tener muy claro el modelo territorial de este país, porque el secretario general del PSOE es garantía de cohesión territorial y social".

En este punto, ha defendido que ella está "en la misma posición" que ha "estado siempre" y que recoge la Declaración de Granada, que es la de defender una "reforma constitucional para garantizar una España plural, inclusiva, que garantice la igualdad y al mismo tiempo reconozca la diversidad de los territorios y las singularidades".

Respecto a la denuncia de Patxi López de que en la recogida de avales ha habido "presiones y "coacciones", ha dicho que todos los militantes "participan en este proceso con libertad y avalan a quien quieren y a van a votar a quien deseen" y ha replicado al exlehendakari que "son igual de libres los compañeros que en Euskadi mayoritariamente le han avalado a él que los 97" que han firmado por ella.

Ha apuntado además que en Andalucía los socialistas tienen la "experiencia de hablar del voto cautivo" de los andaluces y que "en PSOE eso no cabe".

De cara al debate del próximo lunes entre los tres candidatos, ha deseado que sea un "debate entre compañeros, en el que lo habrá seguro es respeto, porque no es lo mismo un debate de partidos que son adversarios que entre compañeros que militan en el mismo partido".

A su juicio, un debate entre miembros del mismo partido "siempre tiene otro tono y otro formato que entre fuerzas que compiten en las elecciones". "No puede ser comparable, aunque entienda que a los medios les dé más morbo", ha opinado.