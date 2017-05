Comey no está "preocupado" por las "cintas" de sus conversaciones con Trump

Washington, 12 may (EFE).- Fuentes cercanas al destituido director del FBI, James Comey, aseguraron hoy a la cadena CNN que este no está preocupado por la posibilidad de que haya "cintas" de sus conversaciones con el presidente de EEUU, Donald Trump, como amenazó esta mañana el mandatario.

Según fuentes de la CNN, Comey "no está preocupado" por la existencia de grabaciones de sus conversaciones con Trump, en tres de las cuales, según el mandatario, el entonces director del FBI le aseguró que no estaba siendo investigado por el caso de posibles pactos ilícitos (colusión) de su campaña con el Gobierno ruso en los comicios presidenciales de 2016.

"Si hay una cinta, no hay nada de que preocuparse", aseguró la fuente a CNN, mientras que otra indicó a la cadena NBC que "ojalá haya cintas. Eso sería perfecto".

Trump recurrió hoy a su cuenta de Twitter a primera hora para expresar una críptica amenaza contra Comey, al que despidió de manera fulminante el martes: "A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa".

Esa advertencia podría sugerir que el presidente tiene pruebas de que Comey le dijo que no estaba siendo investigado en el caso de la injerencia rusa en las elecciones, algo que hubiese sido una violación del código de conducta del Departamento de Justicia y del FBI.

Trump aseguró en una entrevista este jueves que, en una cena en la Casa Blanca, Comey le indicó que él no era parte de la investigación liderada por el FBI sobre la posible connivencia de su campaña presidencial y Rusia, algo que la agencia nunca ha confirmado o desmentido.

En una entrevista hoy en el canal MSNBC, el director nacional de Inteligencia hasta la llegada de Trump al poder, James Clapper, aseguró que habló con Comey antes de la cena con el presidente y se mostró "incómodo" ante la posibilidad de que el encuentro afectara a la percepción de independencia de la agencia policial federal.

Clapper también se refirió a uno de los tuits de esta mañana en los que Trump asegura que hasta él, abiertamente crítico con el nuevo mandatario, "dijo que no había colusión" en la "caza de brujas" sobre los contactos y posible coordinación de su campaña con Rusia para inclinar las elecciones a favor del candidato republicano.

El ex responsable de inteligencia aclaró que él no estaba implicado directamente en la investigación y no estaba al tanto de todas las pruebas al respecto, además de haber trabajado en el Gobierno hasta noviembre, cuando dimitió con la victoria de Trump.

Desde entonces, se han dado a conocer contactos no revelados de miembros clave del equipo de Trump con funcionarios rusos, así como los pagos recibidos desde Rusia por el dimitido asesor de Seguridad Nacional del presidente, Michael Flynn.