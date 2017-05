Barcelona, 12 may (EFECOM).- CaixaBank ha recibido el premio European Retail Bank of the Year al mejor banco europeo en innovación del año, que concede la publicación especializada Retail Banker International.

En un comunicado, el banco catalán ha asegurado que este premio, entregado en Londres, ha valorado tanto la aplicación de la creatividad y la innovación en las estrategias de negocio como la obtención de resultados de negocio cuantificables.