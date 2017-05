Bustinza: "Los 'casi' valen muy poco en el fútbol'

Madrid, 12 may (EFE).- Unai Bustinza (Bilbao, 1992) es uno de los muchos futbolistas salidos de Lezama que han vestido en los últimos años la camiseta del Leganés. Por eso el duelo ante el Athletic en San Mamés no es uno cualquiera. Y más cuando la salvación está en juego.

P- Vuelve a San Mamés a buscar el punto que les dé la salvación contra el equipo de cuya cantera salió. ¿Cómo afronta la cita?

R- Conozco bien esa casa, sé que no va a ser nada fácil. El ambiente que va a haber en San Mamés va a ser espectacular y el apoyo de la afición a ellos les suele dar un plus. Pero también sé que somos un equipo que acaba de sacar una victoria contundente en casa contra el Betis, que tenemos una necesidad muy grande y que somos un equipo como el Athletic, que nos gusta el juego de intensidad y de ritmo alto. Espero un partido duro.

P- Después del triunfo ante el Betis existe la opinión generalizada de que están salvados. ¿Lo sienten así?

R- Los 'casi' valen muy poco en el fútbol. El 'casi' gol, el está 'casi' hecho. Hemos visto a lo largo de la historia del fútbol que se dan circunstancias un poco raras que dan un vuelco a todo. Aunque el equipo sabe que el otro día se dio un paso grande, todavía no está nada hecho. Tenemos todo en nuestra mano y queremos arreglarlo lo antes posible.

P- Actualmente son cinco futbolistas salidos del Athletic que visten de blanquiazul. ¿Qué tiene el club para atraer a tanto talento salido de Lezama?

R- Las palabras del primer jugador que estuvo aquí, Javi Eraso, fueron muy buenas y a la gente que hemos venido nos han tratado muy bien, las cosas que nos han dicho que nos íbamos a encontrar han sido así.

Luego está el hecho de que Asier Garitano conozca lo que es Lezama y cómo se trabaja allí. Son circunstancias que ayudan a que nosotros, que no hemos encontrado sitio y estamos en proceso de formación, podamos venir aquí a ayudar y a seguir creciendo.

P- ¿Se le hará extraño medirse con el Athletic en San Mamés?

R- Sí. La situación será diferente pero por otra parte en cierta medida yo estoy acostumbrado al ambiente que se vive en San Mamés porque lo he vivido como aficionado y como jugador, no me va a pillar de sorpresa. Será diferente e incluso raro pero una vez que estás en el campo tienes bastantes cosas en la cabeza para procesar como para tener tiempo en pensar en lo que es el entorno.

P- Este año se ha convertido en un comodín para la defensa, jugando como central y lateral derecho. ¿Se siente a gusto en ese papel?

R- Todo lo que sea jugar es buenísimo para mi, considero que todavía me queda mucho que aprender y el hecho de poder compaginar dos posiciones me da una riqueza táctica defensivamente. Está claro que a todos nos gustaría jugar todos los partidos pero poder alternar diferentes posiciones y ayudar al equipo en distintos sitios es positivo para el jugador.

P- Cuando acabe la temporada en Bilbao tienen una opción de recompra. ¿Le han transmitido su interés?

R- De momento estoy tranquilo. Ellos también saben que para el jugador es importante ahora mismo estar centrado en los objetivos que tiene individual y colectivamente en el equipo en el que está. De momento estoy muy tranquilo.

P- Si no se concretara esa operación... ¿Su deseo es seguir en el Leganés?

R- Por supuesto. Con el Leganés he tenido experiencias muy positivas. Este año, si al final conseguimos la permanencia, será una más positiva. La verdad es que estoy muy a gusto aquí, conozco la casa, me transmite que es un club que tiene ganas de seguir creciendo al igual que yo. Estaría encantado.