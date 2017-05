Anya Taylor-Joy y Maisie Williams liderarán "New Mutants" de la saga "X-Men"

Los Ángeles , 11 may .- La intérprete de origen latino Anya Taylor-Joy ("Split", 2016) y la actriz británica Maisie Williams ("Game of Thrones") protagonizarán "New Mutants", un filme derivado de la trama central de la saga "X-Men", informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Este "spin-off" contará con la dirección de Josh Boone ("The Fault in Our Stars", 2014) y comenzará a rodarse en julio ya que su estreno está previsto para el 13 de abril de 2018.

"New Mutants" es una serie de cómics creada en los años 80 que expandió el universo de "X-Men" y se centraba en las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes.

Por el momento se sabe que Taylor-Joy interpretará a Magik, una joven con poderes de hechicería y teletransporte; mientras que Williams dará vida a Wolfsbane, una chica que trata de conjugar sus creencias religiosas con su habilidad para convertirse en una loba.

Con sangre española e inglesa por su madre y escocesa y argentina por su padre, Taylor-Joy es una de las revelaciones en Hollywood en los últimos años gracias a sus aplaudidos papeles en "The Witch" (2015) y "Split" (2016).

Por su parte, Williams ha alcanzado la fama mundial por su celebrado papel de Arya Stark en la serie de fantasía épica "Game of Thrones".