Andorra se hace oír en la Bienal de Venecia con "Murmullo"

Venecia, , 12 may .- El Principado de Andorra presenta en la Bienal de Arte de Venecia "Murmuri" ("Murmullo"), una obra de Eve Ariza con la que la artista reflexiona sobre un lenguaje universal y sobre el origen de las formas y los sonidos.

Ariza apoya su propuesta en la Bienal con la multiplicación de la forma milenaria del bol, una de las primeras creaciones humanas con una utilidad concreta y que en el pabellón de Andorra se presenta con más de 9.500 unidades en barro cocido que tapizan sus muros.

Hechos a mano por la artista, esta interviene moldeando la base del bol dándole el aspecto de una boca de la que se escapan los "murmullos", de manera que la esencia utilitaria del objeto desaparece y se convierte en un símbolo de la conexión interhumana.

Desde un pequeño pueblo de Francia, Sainte Colombe, Ariza produjo las piezas que ahora se ven en la instalación veneciana y allí se ocupó de esta transformación de la arcilla blanda en un objeto transmisor, en expresión de la comisaria de la muestra, Míriam Ambatlle.

"Como si se tratara de un acto de rebelión tranquila en un mundo del arte contemporáneo donde reina el frenesí, Ariza se permite el lujo o la imperiosa necesidad de escuchar y vivir al ritmo del barro", relató Ambatlle sobre el proceso de producción de las piezas en un entorno natural y en silencio.

Los sonidos que se escuchan en el pabellón, así como las palabras pronunciadas por los visitantes, provocan una vibración, que apenas es perceptible, pero que "incita al silencio, a la meditación, a pesar de que la instalación se encuentra en medio del bullicio de la Bienal de Venecia", según Ambatlle.

"Es un flujo mágico, un flujo de vida. Es una instalación compuesta por 9.500 piezas cerámicas que he torneado con el torno de manera tradicional", dijo la artista en entrevista con Efe.

"He trabajado con varias pastas cerámicas teñidas con óxidos colorantes naturales que he ido mezclando entre ellas y he jugado con las temperaturas de cocción para obtener diferentes tonos que corresponden a los tonos de las pieles de los humanos desde el origen hasta hoy", agregó.

La instalación se visita en un recorrido circular "y empieza por el color negro, el de los ancestros, son las piezas que representan el origen de la humanidad", continuó Ariza.

"Entonces das la vuelta en sentido circular por el pabellón y acabas por el centro, que es el color más clarito o amarillento, que es el color que encontramos al norte de Europa en los lugares más alejados del origen del ser humano", propuso la artista.

Ariza contó que parte de la idea "de que somos lo que hablamos, hablamos mucho y actuamos poco y llevo diez años trabajando con un proyecto que se llama 'bla' o luchando contra el 'bla'", en referencia al blablabla, un discurso vacío de contenido.

"Estas piezas son cada una de ellas receptoras y emisoras, reciben el bla, las palabras, y las transforman en frecuencias, anulan el sentido y se quedan con la esencia", ilustró Ariza.

Para la autora de "Murmuri", "no importa de qué país seamos, de qué cultura vengamos, qué idioma hablemos, todos lanzamos palabras y a cambio recibimos las mismas frecuencias".

A la presentación del pabellón asistió la ministra de Cultura, Juventud y Deporte, Olga Gelabert, quien destacó la importancia de la presencia del Principado en la Bienal de Arte de Venecia, que está considerada el evento más importante del mundo en arte contemporáneo.

"Para Andorra es un esfuerzo económico porque somos un país muy pequeño y el hecho de traer artistas aquí a Venecia nos supone un esfuerzo importante", reconoció a Efe la ministra.

"Sí que es verdad que es un aparador para Andorra como país pero también para los artistas, para darse a conocer porque somos pequeños pero no significa que no tengamos cultura y que no tengamos artistas muy buenos", agregó.

En la Bienal de Venecia hay 87 países representados y este año participan 120 artistas elegidos por la dirección del evento, que asume la francesa Christine Macel, del Centro Pompidou de París; el evento se abre al público este sábado y mostrará sus contenidos hasta el próximo mes de diciembre.