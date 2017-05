Alonso: Estamos en un situación de emergencia porque estamos cambiando roles

Vitoria, 12 may (EFE).- El entrenador del Baskonia, Sito Alonso, ha advertido que el equipo se encuentra "en una situación de emergencia" porque están cambiando roles de algunos jugadores tras la lesión de Chase Budinger.

El técnico azulgrana ha puesto como ejemplos las nuevas situaciones con Shane Larkin en el puesto de escolta o la mayor cantidad de minutos de Jaka Blazic y Tadas Sdekerskis en el puesto de alero.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Montakit Fuenlabrada de este domingo, Alonso ha reconocido que el equipo "no está al nivel físico óptimo" porque el desgaste es "muy grande" y no han podido "dar descanso a los jugadores que van sobrepasados de minutos".

Ha recordado que aunque el Baskonia esté acostumbrado a jugar sin Andrea Bargnani, no hay que olvidar que es otro jugador que falta además de Chase Budinger, del que ha señalado que su baja "parece va para largo".

Por este motivo, ha confirmado que buscan "un jugador que sea de un impacto grande a nivel deportivo, que pueda ocupar diferentes posiciones y que no cambie muchas cosas", pero ha afirmado que si no lo encuentran no lo van a traer porque "tiene que ser un jugador muy determinado".

Sin embargo, ha insistido en que "el club se mueve en una única dirección y ha admitido que si ahora ocurre cualquier otra cosa, la plantilla se quedará "en un situación de desventaja muy importante", por lo que "podría ser vital tener una incorporación".

Tras la derrota del Barcelona Lassa ante el Iberostar Tenerife, el Baskonia depende de sí mismo para concluir en tercera posición la liga regular y precisamente podría enfrentarse al conjunto culé en cuartos de final.

Respecto a esta situación, Alonso ha afirmado que no tienen que tener "ningún miedo venga el rival que venga" y tienen que "hacer valer su condición de local".

Para ello, el conjunto vitoriano deberá vencer a un Montakit Fuenlabrada que no se juega nada a nivel clasificatorio, pero el preparador baskonista ha apuntado que será un partido "complicado" al que tienen que llegar bien "físicamente".

"Que todo el mundo sepa que es muy importante porque ante el Zalgiris fue la peor entrada de toda la Euroliga y era el partido más importante", ha demandado el entrenador madrileño, que ha anunciado que "es posible que algún jugador cause baja", aunque no ha dado pistas.

No ha dudado en afirmar que sus jugadores están motivados para afrontar los "playoffs" de la Liga Endesa porque hace tiempo que no consiguen un título ni llegan a una final.

"Los jugadores se están motivando más con los problemas del equipo y si no estuviera motivados no hubiésemos sacado adelante los partidos en Tenerife y en Bilbao", ha añadido.

Preguntado por la ausencia de jugadores azulgranas en los dos mejores quintetos de la Euroliga ha respondido que "o se han equivocado o quiere decir que lo que ha hecho Baskonia tiene mucho más mérito".