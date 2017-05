El tercer puesto, crecer y volver

Madrid, 11 may (EFE).- El Atlético de Madrid se centra ya de forma exclusiva en la tercera posición de la tabla, el objetivo primordial que se marca año tras año el club, con la necesidad de crecer aun más para el futuro, como recalcó el argentino Diego Simeone, y con el reto de volver a pelear por la Liga de Campeones.

Atrás, dos finales del máximo torneo europeo en 2014 y 2016, una eliminación en cuartos de final, en 2014-15, y otra en semifinales, este curso; cinco títulos, con una Liga, una Copa del Rey, una Liga Europa, una Supercopa de España y otra de Europa, aunque esta campaña terminará por segundo curso sucesivo sin ningún trofeo, y cuatro años seguidos en el podio de Liga, directo a la 'Champions'.

Por delante, el quinto consecutivo. Lo tiene a un punto en las dos jornadas que quedan, siempre que el Sevilla gane sus dos encuentros, porque, si no, le valdrá incluso sin sumar para acabar la Liga en la tercera posición, después de levantar una diferencia de nueve puntos respecto al bloque andaluz en este 2017.

Un punto y dos opciones para conseguirlo: la primera, el próximo domingo, en el estadio Benito Villamarín frente al Betis, un equipo que nunca le ha ganado al Atlético en la era Simeone, con ocho triunfos rojiblancos y dos empates en sus enfrentamientos; la segunda, el domingo 21 de mayo contra el Athletic Club, en la despedida liguera del estadio Vicente Calderón tras casi 51 años.

Todo en los próximos diez días, el tiempo que le queda de temporada y que le resta para comenzar un nuevo proyecto, pendiente de altas, bajas y confección de la plantilla de la decisión que debe tomar y anunciar el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con el 31 de mayo como fecha límite, sobre la sanción impuesta por la FIFA al club rojiblanco sin fichar también en el próximo mercado veraniego.

Al frente, sin ninguna duda, por las declaraciones públicas tanto de la directiva como del propio técnico, seguirá el argentino Diego Simeone, con el desafío de elevar aún más el salto y la evolución formidable del equipo en estos últimos seis años. "Está claro que todavía necesitamos seguir creciendo", anunció este miércoles.

"Todavía el paso que parece cercano no es chico, es grande. Y si creemos y podemos mejorar a partir de esto que se hizo seguramente el futuro es alentador", insistió el preparador, con otras dos referencias más en ese sentido en su comparecencia, sonriente, en el Calderón tras un triunfo insuficiente contra el Real Madrid (2-1) que le eliminó de la Liga de Campeones después del 3-0 de la ida.

"Creo que, si uno se sienta a analizar las situaciones que tenemos por delante y las cosas que tenemos para seguir creciendo, se puede mejorar (...) Es un éxito del club (su estabilidad entre los mejores de Europa). Creo que el club lleva cinco años y medio más los dos anteriores. Tiene un crecimiento enorme, pero a este crecimiento le faltan pasos y hay que darlos", reiteró.

Desde ese "crecimiento" que enfatiza Simeone, desde la "competencia interna" que considera clave cada año en la confección de la plantilla para aumentar el nivel de su equipo, entiende el cuerpo técnico y el equipo el futuro más cercano para volver a estar entre los mejores, como en las últimas cuatro campañas.

El "volveremos" fue recurrente en la mirada hacia adelante del Atlético. Lo dijeron José Giménez, Diego Godín, Fernando Torres... "Las grandes cosas no se construyen enseguida. Tenemos que tener claro el momento que estamos atravesando. Es la base para despegar. No es el techo. No es el límite", remarcó el delantero en 'Bein'.