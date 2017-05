Sánchez pide una victoria rotunda para que PSOE no languidezca al lado del PP

Madrid, 11 may (EFE).- El ex secretario general de los socialistas Pedro Sánchez, que aspira a liderar el partido de nuevo, ha reclamado hoy una victoria rotunda de su candidatura en las primarias del 21 de mayo para así garantizar que el PSOE tenga "un cambio rotundo" y deje de "languidecer" al lado del PP.

Sánchez ha protagonizado un acto de su campaña en el distrito madrileño de San Blas acompañado por las exministras socialistas Cristina Narbona y Beatriz Corredor, y la número dos de la lista por Madrid en las últimas elecciones, Margarita Robles.

Al mitin han asistido centenares de simpatizantes que han aguardado a Sánchez bajo paraguas y le han recibido al grito de "¡Pedro, Pedro!".

"No queremos ser el PSOE de los notables, queremos ser el PSOE de los militantes", ha proclamado al subir al escenario, donde se ha comprometido a que, si gana, se fije en los estatutos la obligación de consultar a los militantes los acuerdos postelectorales y que al secretario general elegido por las bases "solo le quitan las bases".

Sánchez ha aludido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, al exclamar: "Algunas querían ganar el congreso antes de que los militantes votaran, arrasándonos o enterrándonos en avales o con una candidatura única".

Considera que el PSOE se está jugando el volver a ser primera fuerza o tercera como ahora tras la abstención a Mariano Rajoy, es decir, la diferencia, opina, entre ganar unos comicios electorales o "quedarse en tierra de nadie".

Por ello, el ex secretario general del PSOE ha abogado por un partido "unido" que "vuelva a situarse en el lugar que se merece, a la izquierda, al lado de sus afiliados, peleando por ser fuerza mayoritaria y derrotando a la derecha" para "no languidecer", ha reiterado, al lado del PP.

Ha querido además lanzar un mensaje de tranquilidad a quienes vaticinan que si gana él las primarias se romperá el partido y ha enfatizado: "Nosotros también defendemos el PSOE de siempre y el PSOE de siempre fue el que nunca tuvo miedo al cambio, el que siempre lideró el cambio".

Y en un nuevo llamamiento a los potenciales votantes del exlehendakari Patxi López, ha pedido a las bases que reconstruyan la unidad del PSOE desde antes del 21 de mayo.

También ha pedido al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "sea el Richard Nixon de la democracia española", que "acuda al Congreso, asuma sus responsabilidades y dimita de presidente del Gobierno".

"En lugar de por videoconferencia, Rajoy podría hacer su comparecencia por SMS, que se le da mejor", ha apostillado Sánchez.

No se ha olvidado de Podemos, al que ha recordado que si le hubieran apoyado a él hace un año en su investidura no tendrían ahora necesidad de impulsar una moción de censura, que cree que "no se puede ganar a golpe de rueda y metiendo el dedo en el ojo a tus potenciales aliados antes de dialogar".

"Yo sé que no le gusta esto, pero Pablo Iglesias le sienta como un guante a Mariano Rajoy", ha agregado.

Antes de la intervención de Sánchez, Margarita Robles ha afirmado que la candidatura del ex secretario general es la "de la mano tendida" y ha dicho que "solo sobra el que con malas artes quiere excluir a los socialistas de verdad".

Ha añadido que Sánchez pagó un "precio caro" por su "honestidad, valor y principios" y que eso hay que reconocerlo y ha lanzado un mensaje a quienes "la critican desde Andalucía" por no ser afiliada y por lo tanto por no tener carné, ya que, opina, para ser socialista "no hace falta tener carné sino corazón".