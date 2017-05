Sacchi ve favorito al Juventus y critica a la defensa del Real Madrid

Madrid, 11 may (EFE).- Arrigo Sacchi, antiguo director de fútbol del Real Madrid, señaló como favorito en la final de la Liga de Campeones al Juventus italiano porque, dijo, el equipo de Zinedine Zidane "no sabe defender", y calificó al brasileño Danilo de "mediocre".

Sacchi olvidó su pasado en el Real Madrid en su análisis de la final de Cardiff y aseguró que el Juventus parte con ventaja porque "este año tiene algo más" y es mejor bloque por la solidaridad de todos sus jugadores.

"Es un partido muy interesante para la Juventus y para Allegri, que conoce muchísimo a esta escuadra. Es un partido que mostrará el límite defensivo individual", aseguró en Premium Sport.

"El Real Madrid es un equipo que no sabe defender, ha perdido la resistencia defensiva de Pepe. Sergio Ramos no es un especialista defensivo, es bravísimo por cualidad física y atlética extraordinaria, una técnica fantástica, pero es un jugador distinto. Danilo es un mediocre, está inseguro porque le han criticado mucho. No sé si se recuperará a tiempo Carvajal para la final, pero la Juventus está muy fuerte", añadió.

Por encima de todo, Sacchi destacó la imagen de equipo que ha dado durante toda la temporada el conjunto italiano.

"La Juventus es fortísima en defensa, es un grupo unido, sinérgico. Todos unidos corren y juegan, ayudan al compañero, hacen todo con una determinación feroz y con una potencia atlética devastadora. Es un equipo verdaderamente impresionante", aseguró.