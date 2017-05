Ramis considera el partido ante el Numancia "muy importante y decisivo"

Almería, 11 may (EFE).- El entrenador del Almería, Luis Miguel Ramis, calificó este jueves el partido del próximo sábado ante el Numancia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos como "muy importante y decisivo" en la pelea del equipo andaluz por distanciarse de los puestos de descenso.

El técnico tarraconense, en una comparecencia de prensa, afirmó que este partido, que llega a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato, deberán encararlo "con mucha tensión competitiva, pero sin precipitación".

Ramis, que precisó que la semana ha sido buena pese a la derrota de la pasada jornada frente al Real Valladolid (0-3), relató que sus jugadores "han trabajado con intensidad, con el orden que habitualmente lo hacen, con la ilusión, responsabilidad y compromiso que tienen".

Del conjunto soriano, que llega a Almería con 48 puntos en la mitad de la tabla, dijo que intentará "cerrar su permanencia en la categoría" y advirtió de que el partido tendrá "muchos momentos importantes en los que, en función de ellos, hay que saber adaptarse y funcionar".

"Nos fijamos en nosotros y nosotros estamos fuertes. Estamos con ilusión y no hemos dejado de hacer las cosas bien. El otro día no salieron porque no encontramos la red de la portería rival, pero hicimos muchas cosas bien", aseguró.

El técnico catalán señaló que los dos equipos tienen "la tensión competitiva propia de los finales de Liga. Hay pocos partidos en los que no se juegue alguien algo y eso los convierte en partidos de mucha responsabilidad para ambos bandos".