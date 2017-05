Pillo no duda de profesionalidad del Naturhouse: "Saldrá a ganar su partido"

Cangas de Morrazo , 11 may .- El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Víctor García 'Pillo', se mostró hoy optimista sobre las opciones de su equipo de evitar el descenso y no duda de que el Naturhouse saldrá "a ganar" este sábado ante el Villa de Aranda, rival directo del conjunto gallego por la permanencia.

"Después de tantas jornadas en puesto de descenso, la victoria de Aranda nos ha dado un oxígeno que los jugadores agradecen. Pero esto continúa, todavía no hemos hecho nada y nos sentimos responsabilizados de que el partido contra Sinfín vuelve a ser otra final", explicó Pillo.

En una entrevista con la agencia Efe, pidió a sus jugadores que se centren en ganar el choque que disputarán contra el Auto Gomas Sinfín, colista de la Liga, aunque entiende que también estén muy pendientes de lo que suceda en la pista del Villa de Aranda.

"Nosotros primero tendremos que hacer lo nuestro y centrarnos exclusivamente en ganar al Sinfín, que vendrá a Cangas a darlo todo y sin duda nos lo pondrá muy difícil. Una vez hecho nuestro trabajo nos fijaremos en los otros resultados", comentó.

El Frigoríficos es decimocuarto en la clasificación con 16 puntos, los mismos que suma el Villa de Aranda, al que le tiene ganada la diferencia de goles particular.

El equipo burgalés, inmerso en la zona de descenso, está dirigido por Álvaro Senovilla, quien durante varias temporadas fue ayudante de Jota González en el Naturhouse.

Por ello, y dada la trascendencia de los puntos para el Villa de Aranda y que los riojanos no se jueguan nada porque tienen asegurada la tercera plaza, entre los aficionados del Frigoríficos existen dudas sobre el rendimiento del Naturhouse en el Polideportivo Príncipe de Asturias de Aranda.

"No se me pasa por la cabeza que el Naturhouse deje de competir, no tengo ninguna duda de que irá a por el partido como es su obligación, de la misma manera que el Sinfín vendrá a ganar a Cangas. El club, la historia, la calidad y el palmarés de sus jugadores son motivos suficientes para pelear por la victoria", aseveró.