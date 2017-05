Padre de Maloma exige al Gobierno una acción "contundente" para su liberación

Mairena del Aljarafe , 11 may .- José Morales, el padre adoptivo de Maloma, la joven española de origen saharaui cuyo presunto secuestro por su familia biológica secuestro fue denunciado en diciembre de 2015, ha pedido hoy al Gobierno central una "acción contundente" para la liberación de su hija.

En conferencia de prensa, Morales ha asegurado que no entiende "cómo es posible que mi hija lleve 17 meses secuestrada y que haya casos en los que se tarda una semana y en este ha fracasado el Gobierno", ha lamentado.

Por eso, ha pedido al Gobierno que trabaje con la misma celeridad que con María Jimena Rico, la joven de Torrox (Málaga) que estuvo desaparecida en Turquía junto a su novia egipcia, Shaza Ismail, "porque es increíble que en un país como ese se haya actuado tan eficientemente y no se sea capaz de intervenir en un lugar que ni siquiera es una nación".

"Quiero saber qué van a hacer, lo exijo, y hace siete meses que le tengo pedida una reunión al ministro (de Asuntos Exteriores, Alfonso) Dastis y no me atiende", ha asegurado Morales, que se ha preguntado "qué fuerza tiene el Frente Polisario para que España actúe en cualquier parte del mundo y no en el Sahara".

Ha insistido en que no entiende "cómo un movimiento de liberación ha podido frenar la entrada de un representante español" y ha lamentado que "con el anterior gobierno era todo muy fluido, cada dos días contacto directo, las noticias me las comunicaban de inmediato, pero con el nuevo ministro se ha roto la comunicación".

Morales, que ha comparecido junto a su esposa, Carmen de Matos, ha dado a conocer el audio de varias conversaciones entre ellos y Maloma, en uno de los cuales se le escucha decir a sus padres que si no les invitó a su boda fue porque "tengo que hacer las cosas así. Otra manera no tengo", mientras que cuando le pregunta si quiere volver a España, ella responde: ""Quiera o no quiera, ese es otro tema".

La rueda de prensa de hoy forma parte de una serie de acciones llevadas a cabo por las familias de adopción y de acogida de jóvenes españoles y de origen saharaui residentes en España retenidos en el Sahara, que el próximo 22 de mayo se concentrarán en Madrid para pedir su liberación.