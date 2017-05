Nacho: "Va a ser una final muy bonita de ver"

Madrid, 11 may (EFE).- Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, dijo hoy que la final de la Liga de Campeones ante el Juventus "va a ser muy bonita de ver" y destacó que el equipo italiano "lleva unos años espectaculares".

Nacho recordó la final que jugaron ambos equipos en 1998, en Amsterdam, y que ganó el Real Madrid por 1-0. Fue la séptima Copa de Europa que conquistó el equipo blanco.

"Hace ya mucho tiempo de aquella final, recuerdo verla en casa y que fue espectacular. Siempre que el Real Madrid ha ganado copas, en casa se han vivido con una alegría tremenda y ahora tengo la suerte de estar aquí. Llegamos a la final en gran momento y hay que conseguir ganarla", señaló durante la presentación en Alcalá de Henares del campus de fútbol que organiza cada año con su hermano Álex, centrocampista del Elche.

En la final del próximo 3 de junio en Cardiff se reencontrará con Sami Khedira y Gonzalo Higuaín, exjugadores del Real Madrid.

"Son buenos compañeros, tenemos muy buenos recuerdos de ellos, pero lógicamente ahora son máximos rivales. Va a ser un partido complicado. La Juventus lleva unos años espectaculares, este año más todavía. Va a ser una final muy bonita de ver", opinó.

Nacho defendió que el Real Madrid es mucho más que sus individualidades, ante los primeros análisis de expertos que señalan como mejor bloque al Juventus.

"Las individualidades son muy importantes, pero si no eres un equipo y una piña como es este Real Madrid es muy difícil ganar tantas cosas. Se gana cuando somos una piña como estamos demostrando", apostilló.

Nacho, que no fue titular este miércoles ante el Atlético de Madrid porque Zinedine Zidane apostó por Raphael Varane en el centro de la defensa y por Danilo para cubrir la baja de Dani Carvajal en el lateral derecho, reconoció que le habría gustado jugar en el Vicente Calderón, pero hizo un buen balance de su campaña.

"Esta ha sido mi mejor temporada a nivel de minutos. Me encuentro muy bien físicamente y estoy muy feliz de cómo va. Me fastidia quedarme fuera ayer, como me fastidia quedarme en cualquier partido. Todos los jugadores queremos jugar el máximo número de minutos posibles y es algo entendible. El míster está confiando en mí y sólo tengo hacia él palabras de agradecimiento. Tengo que seguir trabajando para intentar jugar estos partidos", resaltó.

"Soy feliz y ojalá todas las temporadas tuviera los minutos que he tenido esta temporada, pero lógicamente el jugador quiere jugar todos los partidos y para los importantes como el de ayer estoy preparado y quiero jugarlos. Ya los tuve este año y los he podido disfrutar", agregó.

En una situación de falta de continuidad se encuentra su gran amigo Álvaro Morata. "Como amigo de Morata le recomiendo que se quede en el Madrid. Es un gran amigo mío y un grandísimo jugador como ha demostrado esta temporada. Al final, los veranos son un poco locos y los jugadores podemos pensar muchas cosas, pero te puedo asegurar que Morata es igual o más madridista que yo. Y si tiene que tirar por algo, me imagino que tirará por el Madrid", comentó.

La jugada decisiva en la semifinal de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, la que realizó Karim Benzema, recibió también los elogios de Nacho: "Es un delantero espectacular, nos da muchas cosas. Tiene una calidad tremenda y jugadas como las de ayer deciden una eliminatoria. Pensaba que no salía y cuando lo consiguió fue algo espectacular".

Con la opción de conseguir el doblete, Nacho no quiere elegir entre la Liga española y la Liga de Campeones.

"El único trofeo que me falta es la Liga, cuando se ganó no estaba y es lo que me queda por ganar con el Real Madrid. Quiero la Liga porque es especial, pero no quiero elegir porque los dos son muy importantes", afirmó.

"Dependemos de nosotros en los dos títulos. Estamos a tres finales de la Liga y en la final de Cardiff para ganar otra 'Champions', que sería espectacular. El equipo está preparado para ganar los dos títulos", concluyó.