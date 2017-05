Muñiz: "Podemos ponerle la guinda al pastel y ser campeones"

Valencia, 11 may (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró este jueves que el equipo todavía tiene el aliciente de ser campeón de Segunda División, lo que supondría "poner la guinda al pastel" del ascenso, e insistió en que no tiene prisa por resolver su futuro porque tiene un año más de contrato con el club.

"Pondremos al equipo que pienso va a ganar porque los puntos siguen siendo igual de importantes. Hemos conseguido el objetivo brillantemente pero todos tenemos el aliciente de ser campeones", agregó.

"El Girona se juega el ascenso y sabemos de la dificultad del partido y por ello lo afrontaremos con humildad como toda la temporada", dijo el entrenador tras el entrenamiento del equipo.

"Queremos seguir compitiendo y consiguiendo objetivos tanto a nivel individual y como colectivo. El objetivo está conseguido, pero queremos dar un buen nivel y acabar de la manera brillante que hemos mostrado hasta ese momento", añadió.

El entrenador del Levante destacó el potencial de su rival, ante el que ya perdieron en la primera vuelta por 2-1. "Lo que tenemos que hacer es competir bien. Tenemos que respetar a un rival que lleva en zona de ascenso casi tanto como nosotros. No podemos despreciar ningún tipo de resultado", explicó.

Muñiz también se refirió a su futuro en el Levante y señaló que al tener ya un año más de contrato, no tiene prisa por negociar una mejora o una ampliación y subrayó la comodidad con la que trabaja a diario en el Levante.

"No hemos quedado un día para cerrarlo. Surgirá todo de forma natural. Quiero que el club siga en la línea de intentar crecer, de no confirmarse, de tener ambición, pero el primero que quiere hacerlo todo con pausa y con tranquilidad", indicó.

Además, el entrenador asturiano asumió con naturalidad que esta es la época en la que los medios de comunicación hablan de refuerzos para la próxima temporada, pero recordó que no tienen "prisa por fichar" al tener ya una base sólida.

"Sabemos la etapa en la que estamos. Ahora toca ese momento y el vestuario vive ajeno a lo que pueda pasar. Si tiene que venir alguien, tiene que mejorar muchísimo lo que hay y eso no es fácil. Estoy tranquilo porque hay buena base y no tengo la necesidad de pedir. No tenemos que tener prisas por traer gente", finalizó.