Michail Antonio seguirá en el West Ham hasta 2021

Londres, 11 may (EFE).- El futbolista inglés Michail Antonio ha firmado este jueves en Londres un nuevo y mejorado contrato de renovación por cuatro temporadas con el West Ham United.

Antonio, de 27 años, nombrado jugador del año de los 'Hammers', terminaba contrato en 2020, pero ha acordado una renovación y una mejora de las condiciones ante el supuesto interés de algunos de los clubes punteros de la Premier League.

"He disfrutado al máximo mi tiempo aquí y estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo", dijo el inglés, autor de nueve goles este curso en liga.

"Este año ha sido mucho mejor que el anterior porque he jugado desde el comienzo hasta el final y he sido, incluso, convocado por la selección de Inglaterra, algo con lo que soñaba desde que era pequeño", señaló el futbolista, quien no juega desde el pasado mes de abril por lesión.

El West Ham pagó 7 millones de libras al Nottingham Forest, equipo de la Championship, segunda división inglesa, por Antonio en septiembre de 2015.

"Todavía le quedan sus mejores años y estamos deseando verle brillar con la camiseta del West Ham. Deseamos mucha suerte a Michail con su recuperación y queremos que vuelva más fuerte que antes el año que viene", aseguró, por su parte, David Sullivan, copropietario del club.