Macel apuesta por dar más visibilidad a los latinoamericanos en la Bienal

Venecia , 11 may .- Los artistas contemporáneos latinoamericanos merecen una mayor visibilidad en la Bienal de Arte de Venecia, según su directora, la francesa Christine Macel, que valora la "gran riqueza artística" de América Latina.

"Yo he puesto el acento sobre no pocos artistas procedentes de América Latina porque no habían sido muy visibles en las exposiciones internacionales precedentes", reconoció hoy Macel (París, 1969) en entrevista con Efe.

Y mencionó como prueba de ese compromiso de seleccionar lo mejor del continente algunos ejemplos del elenco de la presente edición de la Bienal: la cubana Zilia Sánchez, el brasileño Ernesto Neto, pasando por los argentinos Liliana Porter y Martín Cordiano o el francés Marcos Ávila, que trabaja entre París y Bogotá.

Todos ellos están presentes entre los 120 artistas seleccionados por Macel para participar en la 57 edición de la Bienal de Arte de Venecia, considerada la cita más importante del mundo para conocer las tendencias del arte contemporáneo.

"Es precisamente porque pienso que hay una gran vitalidad en el arte en todos esos países que han conocido además una tradición a menudo modernista con lazos con la Europa de los años veinte y treinta", aseguró Macel en vísperas de la apertura al público de la Bienal, el próximo sábado.

"Realmente es que hay una base sólida, no es precisamente una escena joven, a pesar de que se ha visto aparecer una generación de artistas de Chile, de Venezuela, de países que eran menos líderes por ejemplo que Brasil y México. Así que actualmente hay una gran riqueza artística en América Latina", admitió.

Macel, historiadora del arte y responsable del departamento "Creación contemporánea y prospectiva" del Centro Pompidou de París, es la comisaria de "Viva Arte Viva", la propuesta que lanza en la Bienal.

"Yo le he querido dar un tono de libertad, de descubrimiento, a esta Bienal que enlaza con una tradición importante de la Bienal de Venecia que data de finales del siglo XIX, de darle un aire de su tiempo", agregó sobre el enfoque particular de esta edición.

"Y, hoy sobre todo, una visión global porque la Bienal es una exposición internacional pero están también todos los pabellones nacionales así que entre los 120 artistas que presento y los más de 85 pabellones y los proyectos colaterales de hecho llegamos a un panorama internacional único en el mundo", agregó.

Macel ha completado la lista de históricos pabellones nacionales que salpican el territorio de los Giardini venecianos con otros nuevos: "de hecho no es que yo haya creado pabellones, sino que se les ha denominado con diferentes capítulos o momentos", explicó.

En lo que consideró un "guiño" a los pabellones nacionales, afirmó que los nueve presentes en esta Bienal se denominan "transpabellones" porque, agrega: "mi exposición no está ligada a ningún nacionalismo, o sea que es una manera de señalar que el arte y el nacionalismo no tienen nada que ver".

Admitió que la historia de la Bienal de Venecia "está construida sobre estos pabellones nacionales que reflejan sobre todo la historia europea y la dominación europea sobre el mundo hasta que se llegó finalmente a una era diferente después de la II Guerra Mundial".

"La historia de la Bienal de Venecia es una historia geopolítica que se refleja en la estructura misma de la exposición. Mientras que mi exposición internacional es una exposición que es diferente (...) yo cuento más bien una historia, invito a artistas de cualquier tipo de origen para que se integren en un recorrido sobre todo de obra nueva", argumentó Macel a Efe.

"La mitad de las obras que se ven se han producido para la exposición", recordó al caracterizar las propuestas de este año.

En Venecia a Macel le interesa reflejar una constatación a través del arte contemporáneo: que el humanismo tal como ha sido considerado hasta cierto tiempo ha pasado "una mala racha".

En su lugar, sostiene, hace falta "inventar un nuevo humanismo de valores que nos lleven hacia el futuro y es preciso elegir el optimismo de la voluntad a pesar de que la inteligencia pueda llevarnos a ser un poco pesimistas".

Aunque organizando la Bienal no ha tenido tiempo de seguir de cerca el reciente proceso electoral en su país, Macel no supo decir si la aparición del victorioso Emmanuel Macron delante de la pirámide de Ieoh Ming Pei en el Museo del Louvre el pasado domingo fue intencionada.

Pero sí admitió que ahí hubo una referencia al miterrandismo, porque fue bajo la presidencia del socialista François Mitterrand cuando se construyó el emblemático edificio de acceso al Louvre.

"No lo sé concretamente, pero es verdad que espero que se ponga a la cultura por delante en el futuro, más de lo que lo ha sido recientemente", terminó.