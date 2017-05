López: "Si Djokovic sigue jugando así, volverá a ser el de estos años"

Madrid, 11 may (EFE).- Feliciano López destacó después de caer ante Novak Djokovic en el torneo de Madrid que si el serbio "sigue jugando así, volverá a ser el de estos últimos años".

El español comentó que él jugó "bastante bien, agresivo y valiente", pero que su rival "ha estado muy bien".

"El partido se me ha ido en dos detalles. En el final de los dos sets. Se ha juntado un error mío, un ganador suyo y ahí se ha decidido", señaló.

"Novak ha estado muy bien, sin fallos, muy rápido, cambiando muy bien direcciones. Ha tenido días con más altibajos, pero hoy se le ha visto muy consistente", destacó.

López no quiso valorar en exceso la noticia de la ruptura de Djokovic con su equipo: "Es difícil valorar algo que no se sabe. A veces los tenistas tomamos decisiones que creemos que son las mejores para nosotros. Seguro que no ha sido una decisión fácil para él después de tantos años".

"Si sigue jugando así, volverá a ser el jugador de estos últimos años. Nos ha malacostumbrado porque venía siendo imbatible. Este año ha tenido más altibajos, pero es normal. Tantos años ahí arriba saliendo a jugar cada partido con la obligación de ganar no es fácil", afirmó.

Respecto al mal tiempo en Madrid, que obligó a cerrar el techo de la pista, Feliciano López le restó importancia: "Son condiciones diferentes, pero no ha sido un factor determinante. Con la pista cerrada la pista se queda más lenta, pero la bola no se movía, lo que es mucho mejor".

Sobre su evolución como tenista también ha comentado que está satisfecho. "No me puedo quejar de todo lo ocurrido durante estos años. Y ahora mismo me siento competitivo para jugar contra los mejores del mundo. Ha sido un mes muy positivo", aseguró.