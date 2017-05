El Liverpool descarta la venta del brasileño Coutinho

Londres, 11 may (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha descartado este jueves categóricamente la venta del media punta brasileño Philippe Coutinho el próximo verano.

El técnico alemán ha recalcado la importancia del '10' en los planes futuros del equipo de Anfield y ha asegurado que no hay "ninguna opción" de vender al futbolista, supuestamente en la órbita del Barcelona.

Coutinho, de 24 años, autor de 10 goles en la Premier League esta temporada, estampó su firma en un jugoso contrato de renovación por cinco campañas el pasado mes de enero.

"¿Cuándo firmó su nuevo contrato?", respondió Klopp este jueves al ser preguntado por el futuro del brasileño. "¡Con una cláusula de rescisión de 400 millones de libras!", bromeó el técnico alemán.

"No entra en nuestros planes (vender a Coutinho). Lo que los dueños nos han dicho es que tenemos la posibilidad de no tener que vender a nadie si no queremos. Eso significa contar los que ya tenemos y fichar a otros futbolistas. Y tenemos una plantilla muy equilibrada", señaló.

"Queremos traer algo de sangre fresca, pero reitero que ningún jugador va a dejar el club si nosotros no queremos que se vaya, por lo que estoy muy tranquilo en este aspecto", aseguró Klopp.

Coutinho, que ha marcado 11 goles y ha dado 8 asistencias en todas las competiciones este curso, ha sido uno de los futbolistas destacados del Liverpool, que, a falta de dos jornadas de liga, marcha en tercera posición de la Premier League.