Lisandra Lussón: "Queremos ganar a Bera Bera y demostrar que somos mejores"

Las Palmas de Gran Canaria, 11 may (EFE).- La lateral izquierdo cubana del Rocasa Gran Canaria, Lisandra Lussón, ha manifestado a Efe que quieren ganar de nuevo este sábado al Bera Bera, tal como hicieron en la final de la Copa de la Reina, y demostrar así que son mejor equipo que las vigentes campeonas de liga.

"Bera Bera es un equipo muy fuerte, pero estamos deseando jugar ante ellas para demostrar que lo que ocurrió en la Copa no fue casualidad y que también somos un conjunto importante", ha indicado la jugadora, de 30 años.

"No soy buena haciendo predicciones, pero probablemente será un encuentro reñido y, por lo tanto, emocionante para el público, aunque por supuesto esperamos vencer", ha afirmado.

Lisandra está muy contenta por la confianza que ha depositado en ella su presidente y entrenador, Antonio Moreno, que ya le ha comunicado que continuará formando parte de la plantilla la próxima temporada.

"Me alegra no haber defraudado la confianza que me dieron al contratarme aquí. Yo firmé por dos años, pero en realidad era uno más uno, y el club podía rescindirme al final de esta primera temporada, aunque ya me dijeron que seguirían contando conmigo", ha dicho.

"Al principio me costó un poco coger la dinámica de la competición y adaptarme a las chicas y ellas a mí, porque mi juego es distinto, pero ya estamos compenetradas. En ataque yo intento siempre tirar a puerta, pero el equipo suele tener más movilidad para lograr desmarques, y he debido adaptarme", ha asegurado.

Una vez ya ha conseguido dominar los sistemas de su conjunto, ahora intenta sentirse a gusto en la nueva superficie del pabellón de Las Remudas, que se estrenará oficialmente el sábado ante el Bera Bera.

"Cuando corro sobre esta nueva pista me canso un poco más, al igual que les ocurre a otras compañeras. Ahora debes esforzarte más a la hora de correr, porque esta superficie es muy distinta a la anterior", ha señalado.

Lisandra también fue cuestionada por la baja al final de esta temporada de la internacional Almudena Rodríguez, que se incorporará al Bistrita de Rumanía, y por el fichaje para el próximo año de la argentina Manuela Pizzo.

"Almudena será una baja sensible, y lo mismo ocurrirá con María Luján si finalmente decide retirarse, aunque esperamos que no lo haga, porque muestra un gran empuje en la cancha. A Manuela la conozco, porque me he enfrentado a ella en partidos entre Cuba y Argentina. Es una lateral defensiva muy buena y con muchos tiros sorpresivos", ha dicho.

De cualquier modo, y desde la experiencia de su dilatada carrera en el balonmano, Lussón afirma que en el Rocasa hay dos jugadoras con un gran porvenir, que darán muchas alegrías al equipo en breve tiempo.

"A mí me gustan mucho Sayna Mbengue y Arinegua Pérez. Las dos prometen bastante y tienen un futuro muy bueno por delante", ha manifestado.