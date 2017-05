Láinez: "El Cádiz tiene gente rapidísima en las bandas"

Zaragoza, 10 may (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, César Láinez, ha declarado este jueves que su rival de mañana en el estadio de La Romareda, el Cádiz, tiene jugadores "rapidísimos" en las bandas.

"Creo que el peor partido que le he visto al Real Zaragoza esta temporada lo jugó en Cádiz donde por los dos flancos nos hicieron bastante daño y mañana espero un partido parecido", ha advertido el preparador zaragocista, que ha añadido que el equipo andaluz sabe realizar "transiciones rápidas y robar para salir a la contra con velocidad".

Láinez espera a un equipo amarillo "con fe en sus posibilidades", ya que cree que en la segunda vuelta se ha afianzado en la parte alta de la clasificación, destacando que lleva seis jornadas sin perder, algo que le va a dar "seguridad para lo que queda de temporada".

Con respecto a su equipo ha indicado que ha dado "señales de identidad" mas allá de los dos últimos resultados negativos e igualmente opina que ha merecido sacar más en esos partidos.

"El camino va a ser difícil pero cuanto antes se consigan esos numeros más tranquilidad tendremos todos", ha destacado Láinez que para el partido frente al conjunto gaditano pide a sus hombres que mantengan "la misma identidad y las mismas creencias" que tienen desde que llegó al cargo y que son ser fiables en el trato al balón, llegar a la portería contraria y conceder pocas opciones al rival.

Preguntado por si teme que pueda haber ansiedad en el equipo por lograr esa victoria que le dejaría a las puertas de la permanencia, ha explicado que más que ansiedad lo que teme es que haya "demasiada responsabilidad" y que sus jugadores no suelten las piernas y no tengan "el mismo de fútbol que hasta ahora".

"Yo he vivido esa situación y no te deja ejercer tu profesión de la misma manera que si no tienes esa sensación, pero somos profesionales y eso va implícito en la profesión, por eso solo el que el que sabe llevarlo triunfa en el fútbol", ha resaltado.

Con respecto al papel que puede jugar la afición zaragocista ha resaltado que cuando era jugador sintió la implicación de La Romareda y que su apoyo en el tiempo que lleva en el banquillo ha sido "fundamental" para que el equipo haya desarrollado un buen juego y haya sacado resultados positivos.

"No le voy a pedir nada a nuestros seguidores. El aficionado es suficientemente inteligente para saber lo que nos jugamos. Todos tenemos muchísimo en juego y para nosotros es importante dar un buen rendimiento para que la afición esté enganchada", ha apuntado.