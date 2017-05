Juanpi: "No pienso en otro sitio que no sea el Málaga"

Caracas, 11 may (EFE).- El volante venezolano del Málaga Juan Pablo 'Juanpi' Añor dijo este jueves que sólo piensa en el equipo español, con el que tiene contrato hasta 2021, para seguir "creciendo" como jugador.

"No pienso en otro sitio que no sea el Málaga para crecer, para seguir haciendo mi fútbol", señaló Juanpi en una entrevista concedida al programa Conexión Goleadora de la emisora venezolana Deportiva '1600 AM'.

Con estas declaraciones, el jugador de 23 años descartó tener "pretendientes" en la Liga española, a la que llegó en 2010 procedente del Caracas.

Juanpi dijo además que en lo individual su temporada "ha ido de más a menos", porque empezó "jugando a un alto nivel", pero luego bajó "un poco" y terminó con molestias en el pubis y una intervención quirúrgica de la que se recupera.

"Si te digo que (la pubalgia) es de las peores lesiones que he tenido en mi vida, es totalmente cierto, porque es una lesión en que por momentos estás bien, pero después vuelves a tener la misma molestia, o peores, y nunca terminas de recuperarte", añadió.

Con todo, el caraqueño remarcó pasajes positivos de esta campaña, como el tanto que marcó al Real Madrid por la jornada 19 de LaLiga Santander, en un partido que disputó junto a sus compatriotas Rosales, Míkel y Peñaranda.

"Marcarle gol al Real Madrid, y aun más en el Santiago Bernabéu, es algo único, es algo que uno siempre sueña de pequeño (...), pero bueno, lastimosamente, no nos pudimos llevar algo positivo de ese partido", señaló.

Además, Juanpi destacó que la llegada de José Miguel González, 'Míchel', al puesto de entrenador generó un "cambio radical" en el vestuario.

Juanpi también dijo que los partidos que quedan a Venezuela en el premundial "no sirven para nada", aunque matizó que para los jóvenes que se están sumando al proceso del seleccionador Rafael Dudamel disputar estos compromisos será importante, porque ganarán "proyección".