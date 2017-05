Jorge Pérez pide que el CSD y el TAD hagan cumplir la ley

Madrid, 11 may (EFE).- Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), dijo hoy que su equipo quiere que "el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte hagan cumplir la ley" al explicar los motivos que le han llevado a impugnar el proceso.

El exsecretario general de la RFEF explicó este jueves los motivos que le han llevado a pedir la nulidad de las elecciones a la asamblea general, cuyos integrantes fueron elegidos el 27 de abril, una semana después de haberse cerrado el depósito del voto por correo, y la repetición de todo el proceso de elecciones.

"Queremos que el Consejo Superior de Deportes y el TAD hagan cumplir la ley. Faltan 973 votos depositados en notaría de los que no sabemos su paradero. Eso supone la desaparición del 20% de los votos por correo emitidos", indicó Pérez, que por su impugnación no ha presentado los avales requeridos para ser proclamado candidato.

Tras hablar de "irregularidades flagrantes" en un "proceso viciado de inicio", Pérez aseguró que pese a no presentar esos avales sigue siendo candidato.

"Sigo siendo candidato pero no reconozco el resultado de esas elecciones, por lo que no sería coherente ni consecuente que pidiera unos avales de una asamblea que no reconozco", añadió tras anunciar que si el TAD no estima su recurso acudirá a la vía contencioso administrativa.