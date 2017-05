Javi, "de Pecos", debuta en un festival con la I edición de Canalla de Cuenca

Madrid, 11 may (EFE).- A pesar de su extensa carrera musical con icónicos temas como "Háblame de ti", Javi "de Pecos" nunca había formado parte de un festival de música, una "espinita" que se quita ahora en el Festival Canalla de Cuenca, que en su primera edición reunirá a otros referentes del pop y el rock español de los 80 y 90.

"Estoy encantado de participar en este certamen, es el primer festival que hago a lo largo de toda mi carrera, que ya va para 40 años porque ya soy mayor", ha bromeado hoy en la presentación en la sede de la SGAE, en Madrid, del Festival Canalla Javier Herrero, integrante junto a su hermano Pedro del popular dúo Pecos.

El evento en el que debuta el cantante, que se celebrará los días 9 y 10 de junio en la plaza de toros de Cuenca como sede principal, reunirá a un nutrido grupo de artistas referentes del pop y el rock español en las últimas décadas del pasado siglo.

Así, el día 9 Herrero compartirá escenario con los siguientes artistas, que cantarán entre 5 y 6 temas de sus míticos repertorios: Manuel España, (La Guardia); Javier Ojeda (Danza Invisible); Carlos Segarra (Rebeldes); Tennessee; Santi Sánchez (ex de Inhumanos); El Norte; Bernardo (The Refrescos); Miguel Costas (ex de Siniestro Total) y DJ Antonio Albella (Locomía).

Y el sábado 10, los Hombres G se alzarán como cabezas de cartel del Festival Canalla, aunque antes del concierto de la banda que ha cultivado éxitos como "Sufre mamón" o "Voy a pasármelo bien", el locutor y productor Fernandisco ofrecerá un "gran show".

También el sábado, y gracias a la colaboración de SGAE, habrá un concierto gratuito en la plaza Obispo Valero con varios artistas emergentes nacionales.

"Son artistas que representan a una generación que ha seguido conectando con las siguientes generaciones", ha recalcado Ángel Mariscal, alcalde de Cuenca, sobre los cantantes de Canalla, añadiendo que hay adolescentes que conocen los temas de estas leyendas de la música.

Mariscal ha reivindicado también que Cuenca es "pequeña" pero que tiene "un gran patrimonio cultural", en un acto en el que ha participado José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la SGAE.

Festival Canalla es un evento promovido por la empresa Exclusive Events, y es "más que un festival de música", ha explicado el promotor Miguel Ángel Redondo, ya que une el pop y el rock con la gastronomía y la cultura en todas sus vertientes porque las entradas para los conciertos incorporan diferentes descuentos y facilidades.